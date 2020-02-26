Предвыборный штаб Трампа подал в суд на The New York Times за клевету из-за «обвинения в сговоре с Россией»

26.02.2020, 23:57, Новости дня

Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал в суд на газету The New York Times за клевету, обвинив издание в намеренной публикации ложных материалов, касающихся связей Трампа с Россией во время предвыборной компании 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

Иск направлен в Верховный суд штата Нью-Йорк.

В заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженна Эллис говорится, что они намерены «привлечь новостную организацию к ответственности за преднамеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента Трампа».

Речь идет о статье, опубликованной 27 марта 2019 года под названием «Настоящая «услуга за услугу» между Трампом и Россией», написанной Максом Френкелем. В материале говорится, что встреча Трампа и членов его предвыборного штаба с российскими юристами, прошедшая в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower, была тщательно спланирована, и именно на ней участники обеих сторон договорились о сделке между Россией и США.

Штаб Трампа, в свою очередь, отмечает, что эта встреча не могла привести к какой бы то ни было сделке между Россией и предвыборным штабом, и приводят результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, которых оказалось недостаточно для предъявления подобных обвинений.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался следствию, что в 2015 году, перед выборами президента США, некий житель России предложил ему устроить встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По словам Коэна, российский представитель утверждал, что такая встреча могла бы «помочь не только в политической сфере, но и в сфере предпринимательства», но адвокат на это предложение не откликнулся.

В июле 2019 года Суд южного округа Нью-Йорка отклонил иск Демократической партии, обвинившей предвыборный штаб Дональда Трампа, WikiLeaks и власти России в сговоре с целью повлиять на президентские выборы 2016 года. По мнению суда, Демпартия не предоставила фактов, доказывающих, что ответчики, кроме России, причастны ко взлому серверов и краже информации.