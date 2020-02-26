На критикующего Кадырова чеченского блогера Тумсо Абдурахманова напали с молотком в Польше

26.02.2020, 23:57, Новости дня

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов госпитализирован после нападения, совершенного на него в его квартире в Польше. Об этом сообщает правозащитная ассоциация «Вайфонд».

По информации правозащитников, нападение на Абдурахманова было совершено днем в среду. Неизвестный проник в квартиру блогера, когда тот спал, и попытался убить его молотком. В ходе возникшей драки Абдурахманову удалось обезоружить нападавшео и вызвать полицию.

Ассоциация также опубликовала видеозапись, которую снял сам Абдурахманов. На ней блогер разговаривает с человеком, который лежит на полу в луже крови.

На видео нападавший сообщает, что его зовут Руслан, и что его прислал Абдурахман из Грозного, а сам он прилетел из Москвы.

Тумсо Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году из-за угроз. Он пытался получить убежище в Грузии и Польше, но в обоих случаях получил отказ. Летом прошлого года стало известно, что власти Польши решили депортировать Абдурахманова в Россию. Международная правозащитная организация Amnesty International предупредила, что на родине он может быть подвергнут пыткам и несправедливому преследованию.

В марте прошлого года Абдурахманов записал видео, в котором назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем чеченского народа. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов записал ответный ролик, объявив Абдурахманову кровную месть. Даудов пообещал найти его и «удивительным образом повеселить». После этого родственники Абдурахманова публично отреклись от него.

В начале февраля 2019 года Абдурахманов предал огласке информацию об убийце выходца из Чечни Имрана Алиева, известного блогера под ником Мансур Старый. По информации Тумсо, Алиев был убит во Франции жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника.