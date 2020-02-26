Была в горячей точке: метящей в политику певице Валерии нашли бойкую помощницу
26.02.2020, 23:54, Разное
Эксперт прокомментировал желание исполнительницы с
мужем создать политическую партию. По его словам, идея женских партий в нашей
стране не нова. «Но здесь, как я понимаю, речь идет о женщинах, которые
добились в стране весомых успехов в своей деятельности», – отметил собеседник «Дни.ру».
Вадим Манукян посоветовал певице Валерии, как главе
этого зарождающегося движения и ее мужу-продюсеру Иосифу Пригожину, как
модератору дискуссии, пригласить в ряды будущей партии Маргариту Симоньян. «Причем
с прицелом на первую тройку списка», – подчеркнул эксперт.
Он заявил, что именно эта журналистка сегодня
олицетворяет в России идею женского успеха. «Именно она начинала репортером в
горячей точке, а сегодня руководит крупным федеральным информационным холдингом»,
– заявил эксперт.
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Также Манукян сказал, что Симоньян удалось сохранить
объективность и не подхватить звездную болезнь. Кроме того, по словам эксперта,
она сумела усилить свое новостное агентство кадрами, которые в прошлом были звездами
других информационных групп, проецирующих на страну повестку, далекую от федеральной.
Напомним, певица Валерия планирует зарегистрировать свою политическую
партию, которая будет заниматься защитой прав женщин в России. Объединение
получит название «Сильные женщины». Идею вокалистки раскритиковала
правозащитница Катя Гордон. Она резко высказалась о способностях исполнительницы,
а также сообщила, что та не поддержала ее в сложной ситуации.
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