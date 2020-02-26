Суд: Трамп может удерживать федеральное финансирование для городов и штатов-убежищ

26.02.2020, 23:52, Новости дня

Администрация Трампа может удерживать миллионы долларов на финансирование правоохранительных органов в штатах и городах, которые отказываются сотрудничать с федеральными иммиграционными властями. Такое решение было принято в среду судьями Второго окружного апелляционного суда в Манхэттене.

Решение, единогласно принятое коллегией в составе трех судей, стало победой Трампа в его многолетней борьбе с так называемыми юрисдикциями-убежищами для нелегальных мигрантов.

Судебный вердикт отменил решение суда низшей инстанции, который обязал Белый дом выделить федеральные средства городу Нью-Йорку и штатам Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Джерси, Род-Айленд, Вирджиния и Вашингтон.

Штаты и город подали судебный иск на указ президента от 2017 года, увязывающий выделение средств властям штатов и муниципалитетов с предоставлением допуска к их тюрьмам и заблаговременным уведомлением федерального центра о том, когда нелегальных мигрантов освобождают из мест заключения.

Три федеральных суда в Чикаго, Филадельфии и Сан-Франциско оставили в силе судебные запреты на применение по крайней мере части условий администрации для выделения грантов правоохоранительным органам.

Сегодняшнее решение потенциально может быть оспорено в Верховном суде, который часто разрешает юридические споры, возникшие в судах низшей инстанции.

В своем решении судья Рина Рагги говорит, что дело «затрагивает несколько наиболее спорных вопросов, разделивших нашу страну», включая иммиграционную политику и правоохранительные органы, нелегальных мигрантов и возможность штатов и местных правительств проводить в жизнь политику, не находящую поддержки у федерального центра.

Официальный представитель Минюста назвал решение «важной победой для американцев» в признании возможности генпрокурора Уильяма Барра следить за тем, чтобы получатели федеральных грантов следовали приоритетам, задаваемым федеральным правительством.

В результате решения президента Нью-Йорк не получил в виде грантов 4 млн долларов, семь штатов лишились грантов на почти 26 млн долларов.