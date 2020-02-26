Мария Шарапова объявила об уходе из спорта

26.02.2020, 23:52, Новости дня

Пятикратная победительница турнира Большого шлема по теннису 32-летняя Мария Шарапова, которая стала одной из самых высокооплачиваемых женщин во всех видах спорта, объявила об окончании своей спортивной карьеры.

Шарапова объявила о своем решении в среду в статье, напечатанной в журналах Vogue и Vanity Fair, где говорится, что организм спортсменки требует смены деятельности после серии травм плеча.

Мария Шарапова выиграла свой первый турнир Большого шлема на Уимблдоне в 2004 году, когда ей было 17 лет, и она завершила карьерный бросок, выиграв все четыре основных турнира – победой на Открытом чемпионате Франции 2012 года.

Но карьера россиянки, постоянно проживающей в США (Флорида), начала клониться к закату в 2016 году, когда медицинский анализ крови теннисистки дал положительный результат на мельдоний — запрещенное вещество. Мария Шарапова была на 15 месяцев отстранена от соревнований.

Спортсменка заявила, что принимала препарат в течение 10 лет из-за дефицита магния, головокружений и семейного анамнеза диабета.

Возвращение Шараповой в большой спорт – на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA Tour) в апреле 2017 года прошло не совсем удачно, хотя она и дошла до полуфинала турнира в Штутгарте. Шарапова всеми силами пыталась вернуть себе былую славу, после того как осенью 2017-го выиграла Открытый чемпионат Китая по теннису (Open China).

В этом году бывшая первая ракетка мира сыграла всего два матча, проиграв в первом туре Открытого чемпионата Австралии. Рейтинг Шараповой упал до 373.

В сегодняшней журнальной статье Шарапова написала: «Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей горой. Мой путь был полон долин и обходных путей, но вид с его вершины был невероятным … После 28 лет и пяти титулов Большого шлема, впрочем, я готова взобраться на другую гору, чтобы соревноваться на другом поле».