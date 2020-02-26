Промышленное производство в Украине замедлилось в январе на 5,1% по сравнению с январем 2019 года – Госстат

26.02.2020, 23:42, Новости дня

В январе 2020 года рост промышленного производства снизился по сравнению с показателями января 2019 года на 5,1%. Об этом 26 февраля сообщила Государственная служба статистики (.doc).

Еще большее замедление зафиксировано по сравнению с данными за декабрь 2019 года – 8,4%.

Наибольшее годовое замедление роста промышленного производства в Украине зафиксировано в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом – минус 11,8 процентных пункта.

19 февраля 2020 года Кабинет Министров Украины создал координационный центр по вопросам промышленности. Его главной задачей является обеспечение роста промышленного производства и создание новых рабочих мест.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Из-за наводнений в Индонезии погибли около 60 человек

09.02 / Запущенный Ираном спутник не вышел на орбиту

25.01 / Российские фигуристы победили в танцах на льду на ЧЕ в Австрии

26.01 / С начала ООС на Донбассе пиротехники изъяли и обезвредили 33,8 тыс. взрывоопасных предметов – штаб операции

21.01 / Пассажир экстренно севшего в Казани рейса из Москвы умер

06.02 / Суд в Лондоне принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег

12.01 / Гаджеты: Xiaomi раскрыла смартфоны с прошивкой MIUI 12

26.01 / Джемилев заявил, что во время массового перехода адмиграницы с Крымом будет идти в первых рядах

09.02 / Число жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек

16.01 / В мировом суде в Кузбассе произошла стрельба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика