Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Норвегии

26.02.2020, 23:37, Новости дня

В Норвегии зафиксирован первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19, сообщил Институт национального здоровья страны.

Заражение подтвердилось у человека, который вернулся «из очага эпидемии в Китае в выходные». Он был помещен на карантин у себя дома. Сейчас у него уже нет симптомов болезни.

Прежде власти страны проверили около 100 человек, ни у кого из них коронавирус не подтвердился, передает ТАСС.



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