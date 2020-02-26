Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

26.02.2020, 23:30, Новости дня

Басманный суд Москвы перевел экс-полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова из СИЗО под домашний арест.

Как передает "Интерфакс", такой вердикт вынесла судья Валентина Левашова, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия, по мнению которого Коновалов, который дал признательные показания, достоин более мягкой меры пресечения.

Адвокат обвиняемого и представитель прокуратуры поддержали просьбу следствия.

Ранее Коновалов дал признательные показания против своего бывшего начальника, Игоря Ляховца, предполагаемого организатора преступления.

По мнению следствия, 6 июня 2019 года сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Игорь Ляховец и четверо его сотрудников — Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев, задержали журналиста онлайн-издания Meduza Ивана Голунова по обвинению в незаконном обороте наркотиков, которые сами же подбросили ему.

Через два дня Голунов был помещен под домашний арест, а 11 июня освобожден после начавшейся общественной кампании в его поддержку.

Пятеро полицейских были уволены из рядов МВД, 19 декабря 2019 года против них было возбуждено уголовное дело, а 30 января 2020 года они были арестованы.



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