Украина ввела пошлину на некоторые виды сталелитейной продукции из России

26.02.2020, 23:30, Новости дня

Украина ввела антидемпинговую пошлину по ставке 50,09% на некоторые виды сталелитейной продукции из России, сообщает украинское правительственное издание "Урядовый курьер".

Пошлина введена на пять лет на российские стальные винтовые провода, тросы, канаты без покрытия или с оцинкованным покрытием с размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением витых проводов, тросов и канатов из нержавеющей стали).

Основанием для введения пошлины стало антидемпинговое расследование в отношении импорта на Украину некоторых видов российских тросов и канатов. Расследование проведено по жалобе украинской компании "Стальканат-Силур".

Расследование установило, что поставляемая из РФ продукция аналогична продукции, производимой "Стальканат-Силур", при этом демпинговая маржа составляет 50,9%. По мнению комиссии, установлен факт "угрозы причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю".

"Стальканат-Силур" с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. сократил производственные мощности на 10,9%, уменьшил продажи подобной продукции на Украине на 1,9%, увеличил запасы на 9,7% и снизил занятость на 47,7%.

Решение о введении пошлин вступает в силу через 30 дней со дня опубликования в правительственном курьере.

Правительство Украины в июле 2019 г. продлило до 2021 г. запрет на ввоз российских товаров, впервые введенный в декабре 2015 г. С 1 июля 2019 г. Украина запретила ввозить из РФ автомобили, цемент, удобрения, корма для животных, продукцию ветеринарной медицины, спички, фанеру, металлические трубы и оборудование для производства хлебобулочных изделий.