Девушка в наушниках затормозила движение трамваев в Петербурге

26.02.2020, 23:30, Новости дня

С помощью музыки и наушников отрешившаяся от внешнего мира петербурженка повлияла на график движения трамваев. Причем сама она, похоже, так и не поняла, какой опасности себя подвергала.

Инцидент произошел в первой половине дня 26 февраля на проспекте Наставников. На сделанной очевидцем записи видно, как девушка неспешно идет по путям, а следом за ней еле движется трамвай. Все попытки вагоновожатой дать знать нарушительнице, что она не одинока в этом мире и мешает движению общественного транспорта, успехом не увенчались.

Спас положение мужчина, дожидавшийся на остановке прибытия этого самого трамвая. Он схватил невнимательную горожанку за капюшон и силой затащил на платформу, после чего указал ей на уличный поезд, который она так долго не замечала.