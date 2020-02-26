В Виннице местный житель напал на посетителя синагоги – полиция

26.02.2020, 23:30, Новости дня

24 февраля в синагоге в Виннице мужчина применил силу к одному из посетителей. Об этом 26 февраля проинформировали в полиции Винницкой области.

«Поступило сообщение о том, что в помещение синагоги в Виннице ворвался нетрезвый мужчина, который нецензурно выражался, выкрикивал антисемитские лозунги и применил силу к одному из присутствующих. Полицейские установили злоумышленника, это 43-летний местный житель. Мужчина в момент совершения правонарушения находился в состоянии алкогольного опьянения», – сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Сайт 0432.ua сообщает, что жертвой нападения стал исследователь Холокоста, член еврейской общины Игорь Браверман. По словам пострадавшего, напавший призывал «бить жидов». По данным издания, напавший более 10 минут держал Бравермана, «заломив ему руки, а также пытаясь душить». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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