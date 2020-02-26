Мария Шарапова заработала теннисом около 39 млн долларов

26.02.2020, 23:30, Новости дня

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру и теперь стало известно, сколько она заработала за 15 лет своих выступлений в теннисе. Согласно официальному сайту WTA сумма ее заработка составляет 38 777 962 долларов.

При этом данная сумма – исключительно призовые за участие в туре, и сюда не входят заработки Марии по рекламным контрактам, сообщает Чемпионат.Com. Таким образом, по заработку в теннисе она занимает третье место, уступая лишь сестрам Уильямс. Второй является Винус, заработавшая 41 801 056 долларов, Серена возглавляет список с большим отрывом (92 715 122 долларов).

Напомним, что Шарапова завершила карьеру в возрасте 32 лет.