Самым старым мужчиной в мире стал 111-летний житель Великобритании

26.02.2020, 23:30, Разное

В Великобритании проживает мужчина, которого считают самым старым в мире. Местному жителю 111 лет, он родился 29 марта 1908 года и вскоре отпразднует своё 112-летие.
Роберта Уэйтона ещё не внесли в книгу рекордов Гиннеса, но дата его рождения подтверждена официально. Он вырос в Кингстон-апон-Халле, на протяжении своей трудовой деятельности местный житель работал преподавателем и инженером. В настоящее время он проживает в городе Альтоне, в графстве Гэмпшир. Долгожитель занимает комнату в доме престарелых, он имеет дочь и двух сыновей, у него также есть 10 внуков и 25 правнуков. Мужчина сам ходит в магазин за продуктами, используя ходунки, наряду с этим, он готовит себе еду. Британец недавно обратился к королеве Елизавете II с просьбой не присылать ему ко дню рождения поздравительную открытку, чтобы сэкономить деньги британских налогоплательщиков.

За время его жизни мир очень изменился, но люди остались прежними, заявляет долгожитель. У него имеется главный совет всем желающим прожить долго: нужно стараться не умирать. Уэйтон является старейшим на Земле с того момента, как из жизни ушёл 112-летний житель Японии Титэцу Ватанабэ.



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