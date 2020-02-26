Мнение: Грешное дело?

26.02.2020, 23:29, Разное

Все решено. Народ дружно пойдет и проголосует за поправки в Конституцию 22 апреля. Это будет среда. Но в стране будет обьявлен выходной.

Почему именно 22 апреля? Сопредседатель «рабочей группой по подготовке поправок» Андрей Клишас объяснил это так: 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан…. Признаюсь, не понял, на что намекнул Клишас, увязав дату голосования с временем, когда нет ни православного поста, ни месяца Рамадан? И в пост,  и в Рамадан надо воздерживаться от греховных дел и молиться, замаливая старые грехи? Голосование за поправки в Конституцию – это грешное дело? Так получается?

И еще. Раньше в стране 12 декабря — был днем Конституции. А со следующего года днем Конституции будет 22 апреля? Чтобы заодно и день рождения Ленина отпраздновать?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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