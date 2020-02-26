Православные церкви назвали условие предоставления автокефалий

26.02.2020, 23:26, Новости дня

Церкви могут получать автокефалии только в духе общеправославного диалога и при всеобщем согласии, говорится в коммюнике по итогам амманской встречи глав и представителей поместных православных церквей.

Во встрече  участвовали патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей, передает РИА «Новости».

Патриарх Кирилл заявил, что перед участниками встречи «стоит глобальная задача: созидание канонического порядка и единства Церкви», которому «брошен вызов». По его словам, «эффективным оружием Церкви против ее порабощения миру» должна стать «братская любовь и сохранение единства», а также «общая молитва и общее, свободное принятие решений соборным разумом».

Встреча в Аммане должна «положить начало открытому, объективному, непредвзятому обсуждению» проблем «на независимой и на нейтральной площадке», сказал он.

В принятом коммюнике подчеркивается, что «решения по вопросам общеправославного значения, включая предоставление автокефалии отдельным церквям, должны приниматься в духе общеправославного диалога и единства, а также при всеобщем православном согласии».

Подчеркивается, что «общеправославный диалог необходим для исцеления и примирения» сложившейся «церковной ситуации» на Украине.

Кроме того, в Аммане выразили поддержку канонических церквей в Северной Македонии и Черногории. Подчеркивается, что диалог должен вестись «в рамках Сербской православной церкви и при всеправославной поддержке».

Участники встречи решили вновь собраться в 2020 году и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу.

При этом сам патриарх Варфоломей в письме Иерусалимскому патриарху Феофилу III заявил, что инициатива «семейного собрания» нужна для отчуждения основ экклезиологии. В письме говорится, что «численное превосходство никогда не было квинтэссенцией православной морали», хотя сам Константинополь на Критском соборе сравнил Собор с парламентскими выборами – голоса не пришедших во внимание не принимаются, а на Крите присутствует большинство церквей – 10 из 14.



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