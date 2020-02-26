Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Норвегии

26.02.2020, 23:24, Новости дня

Факт заболевания «уханьским коронавирусом» подтвержден у одного человека в северной Норвегии. Об этом сообщил национальный институт здоровья населения страны, передает РИА «Новости».

«Анализы одного человека, проживающего в северной Норвегии, в городе Тромсё, оказались положительными. Маловероятно, чтобы этот человек мог кого-то заразить», — цитирует агентство сообщение врачей.

Отмечается, что зараженный гражданин Норвегии вернулся из Китая. Он находится на домашнем карантине под наблюдением медиков.

Ранее сегодня первый случай заболевания коронавирусом Covid-2019 зафиксировали в Грузии. Вирус обнаружили у гражданина, который вернулся в страну из Ирана через Азербайджан. Кроме того, коронавирус обнаружили у троих россиян, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

Число случаев заражения новым типом коронавируса Covid-19 растет в европейских странах, в связи с чем власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания. Наиболее сложная ситуация сложилась в Италии, где число заразившихся приближается к 400. 12 заболевших скончались. Ряд стран ввел дополнительные медицинские проверки для пассажиров, прилетающих на рейсах из Италии.

Во Франции на фоне обострения ситуации с коронавирусом в Италии призвали всех, вернувшихся недавно из этой страны, воздержаться от посещения общественных мест и не отправлять детей в школы. С подобной рекомендацией обратились к жителям и власти Великобритании.

В Румынии на карантин отправлены около десяти человек, недавно вернувшихся из итальянских регионов, в которых зафиксировано быстрое распространение коронавируса.