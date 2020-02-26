Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Норвегии

26.02.2020, 23:24, Новости дня

Факт заболевания «уханьским коронавирусом» подтвержден у одного человека в северной Норвегии. Об этом сообщил национальный институт здоровья населения страны, передает РИА «Новости».

«Анализы одного человека, проживающего в северной Норвегии, в городе Тромсё, оказались положительными. Маловероятно, чтобы этот человек мог кого-то заразить», — цитирует агентство сообщение врачей.

Отмечается, что зараженный гражданин Норвегии вернулся из Китая. Он находится на домашнем карантине под наблюдением медиков.

Ранее сегодня первый случай заболевания коронавирусом Covid-2019 зафиксировали в Грузии. Вирус обнаружили у гражданина, который вернулся в страну из Ирана через Азербайджан. Кроме того, коронавирус обнаружили у троих россиян, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

Число случаев заражения новым типом коронавируса Covid-19 растет в европейских странах, в связи с чем власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания. Наиболее сложная ситуация сложилась в Италии, где число заразившихся приближается к 400. 12 заболевших скончались. Ряд стран ввел дополнительные медицинские проверки для пассажиров, прилетающих на рейсах из Италии.

Во Франции на фоне обострения ситуации с коронавирусом в Италии призвали всех, вернувшихся недавно из этой страны, воздержаться от посещения общественных мест и не отправлять детей в школы. С подобной рекомендацией обратились к жителям и власти Великобритании.

В Румынии на карантин отправлены около десяти человек, недавно вернувшихся из итальянских регионов, в которых зафиксировано быстрое распространение коронавируса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Житель Брянска незаконно продал нефтепродуктов на 780 млн рублей

06.02 / Телеканал «1+1» отказался снимать драматические сериалы на украинском языке

01.02 / Горбачев прокомментировал слова Зеленского о сговоре тоталитарных режимов перед началом Второй мировой

24.01 / Ты тоже можешь!: «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

13.02 / В Бийске избили и похитили человека перед камерой наблюдения. Видео

21.01 / Замглавы Генштаба ВС Халилу Арсланову предъявили обвинение в хищении 6,7 млрд рублей

23.02 / Guardian — Обама не баллотируется на выборах — но присутствует во всех предвыборных роликах

30.01 / «Это женская обида и злость». Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах

10.02 / Число зараженных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 130

23.01 / Освобожденные из российской тюрьмы фигуранты дела «Хизб ут-Тахрир» прибыли в Симферополь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика