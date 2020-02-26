Владимир Епифанцев признался, что изменял жене с проститутками

26.02.2020, 23:21, Разное

Отечественный актёр театра и кино, режиссёр и телеведущий Владимир Епифанцев недавно откровенно рассказал, что изменял супруге Анастасии Веденской, когда они ещё состояли в браке. Артист не скрывает, что у него были многочисленных любовницы, проститутки и «случайные женщины», которым он платил за секс.
Некоторое время назад экс-супруга Владимира Епифанцева в интервью жаловалась на измены мужа, рассказывала, что подозревала его в связи со своей подругой и даже прятала в его одежде диктофон с целью записать очередное «свидание». В недавнем выпуске «Прямого эфира» Епифанцев откровенно признался, что он «далеко не святой» и действительно имел любовниц, а также обращался к проституткам, от которых «получал тепло». При этом артист говорит, что в первые годы брака старался хранить верность, хотя уже тогда осознавал нежелание до конца своих дней жить с Анастасией Веденской. Однако он пытался ради детей не разрушать семью, но терпению «пришёл конец» после истории с диктофоном. Тогда Епифанцев просто забрал свои вещи и ушёл от жены.


Веденская обвиняла бывшего мужа в связи с Анной Цукановой-Котт. Владимир Епифанцев не скрывает, что отношения между ними действительно были, но дружеские, которые он ценил за полученное тепло, искренность и доброту.



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