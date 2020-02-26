Наука: В Канаде снова нашли древнейшие следы жизни

26.02.2020, 23:20, Разное

Частицы графита с полуострова Лабрадор говорят о том, что жизнь на Земле существовала уже 3,95 млрд лет назад – правда, далеко не всех эти частицы убеждают.

Микрофотография частиц графита с Лабрадора, которые якобы свидетельствуют о самой древней жизни на Земле.

Недавно мы писали о том, что в канадской провинции Квебек нашли самые древние признаки жизни на Земле – тончайшие гематитовые трубки, которые могли сделать какие-то микроорганизмы, обитавшие на планете 4,28–3,77 млрд лет назад.

И вот сейчас в Nature вышла еще одна статья – про еще более древние следы жизни, возраст которых – 3,95 млрд лет. (Предыдущие трубки датировали все-таки ближе к 3,77 млрд лет назад.) Исследователи из Токийского университета в 2011–2013 гг. делали раскопки на севере канадского полуострова Лабрадор, и нашли – нет, не трубки, но частицы графита с особенным соотношением углеродных изотопов: 13С в них было сравнительно мало по отношению к обычному углероду, 12С. Живые организмы предпочитают легкий, «нормальный» углерод 12С, и если взять какое-нибудь место, где жили, например, бактерии, то после них здесь останется много именно легкого углерода. Очевидно, частицы графита были в свое время свидетелями чего-то живого.

Есть и другие причины, по которым соотношение 13С/12С может смещаться в пользу последнего. Например, так получается при разрушении минерала сидерита, или железного шпата, чей состав – FeCO3. Либо же зерна графита, которые анализировали исследователи, оказались тут позже, в виде загрязнения. Однако, по словам авторов работы, ни сидерит, ни поздние загрязнения тут ни при чем; тот графит, в котором они считали изотопы, появился в то же время, что и те гнейсовые породы, в которых его нашли. Сам же гнейс (то есть метаморфическая горная порода с множеством разных минералов в своем составе) сформировалась 3,95 млрд лет назад. Если графит – ее ровесник, то, получается, 3,95 млрд лет назад тут уже кто-то жил и накапливал в себе 12С.

Правда, возраст породы здесь оценивали по включениям минерала циркона, который накапливает в себе много урана. Возраст цирконовых кристаллов определяют методом уран-свинцового датирования (уран распадается с образованием свинца, так что по соотношению изотопов урана и свинца можно определить возраст породы). И, как пишет портал Nature, многие специалисты выражают большие сомнения, что геохронологической датировке тут можно доверять. Так, по словам Моники Кусяк (Monika Kusiak) из Института геологии Польской академии наук и Дэниела Данкли (Daniel Dunkley) из Университета Кэртина, которые работали с теми же лабрадорскими горными породами, фрагменты циркона могут отличаться по возрасту от того, что их окружает, и судить по циркону о возрасте тамошнего графита было бы преждевременно.

Похожая история случилась в середине 90-х годов, когда графит возрастом 3,86 млрд лет с изотопными следами биологической жизни нашли в Гренландии. На ту работу обрушился целый шквал критики, и сейчас в целом все согласны, что гренландские древнейшие следы жизни были не такими уж древнейшими. Скептицизма в отношении лабрадорских данных добавляет еще и то, что те породы, в которых сейчас увидели древнейшую жизнь, во многом родственны тем самым гренландским – а геологическая история тех и других была достаточно сложной, и они вполне могут состоять из фрагментов разного возраста.