«Президент ищет для себя «инвестиционную няню». Соцсети обсуждают слухи о возможном назначении Тигипко на пост главы правительства

26.02.2020, 23:18, Новости дня

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко в качестве нового премьер-министра, переговоры с ним якобы продолжаются. Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили.

Также среди кандидатов на должность нового премьер-министра Украины, кроме бизнесмена Сергея Тигипко, рассматривали кандидатуру бизнесмена Валерия Хорошковского, сообщили со ссылкой на свои источники сообщили сразу несколько изданий, в том числе «Украинская правда» и LB.ua.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие. «ГОРДОН» собрал наиболее интересные комментарии.

«По поводу Тигипко подтверждаю, но если Сергей Леонидович согласится и если Зеленский его уговорит», — заявил политолог Владимир Фесенко.

По поводу Тигипко подтверждаю, но если Сергей Леонидович согласится и если Зеленский его уговорит. Я, кстати, о таком… Posted by Владимир Фесенко on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

«Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую «инвестиционную няню», которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений. Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский? Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко — но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко свой среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов – а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение», — поделился мнением бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.

Зеленский выбирает премьер-министра: Аваков, Витренко, люстрированный Тигипко, поиск продолжаетсяПо данным источников… Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 25. veebruar 2020

«Тигипко – идеальный премьер министр для Зеленского. Во-первых, он крепкий хозяйственник. Очень крепкий. И очень хозяйственный. На хозяйстве еще с 90-х. Один из творцов украинского экономического чуда. Такой не подведет. Не будет этих хипстерских глупостей, самокатов в Кабмине, и подозрений в связи с Соросом, Ротшильдами и мировыми масонами. Все как в Украине, только олигархи, только хард-кор. Ну и поддержка отечественного производителя. Точки роста. Евро прагматизм», — считает инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Тигипко – идеальный премьер министр для Зеленского.Во-первых, он крепкий хозяйственник. Очень крепкий. И очень… Posted by Sergey Fursa on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

«Владимир Зеленский нынче, говорят, все чаще просит совета у Леонида Кучмы. Не исключено, что это Данилыч надоумил его вспомнить о Тигипко, чувствует старик свой грех за Януковича. Но существует хорошее жизненное правило – не возвращать тех, кто был давно и далеко послан и уже проделал большую часть пути. Сергея Леонидовича здесь не ждут. Да и никогда по-настоящему не ждали», — отметил журналист Леонид Швец.

Время понемногу берет свое, и Тигипко неделю назад отметил шестидесятилетие, почтенный возраст для сильно помолодевшей… Posted by Леонид Швец on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

«Итак, источники дают 99%. Но остается еще один. И лично я не исключаю, что он сыграет. Объясню. Несмотря на свои 34, террариум под названием «Украинский Политикум» я изучаю с 2002-го года. Тигипко всегда — даже на периоды, когда уходил в бизнес — оставался ярким его представителем. Всегда. По жизни для его важны две составляющие: самореализация-слава-успех и деньги. Отсюда — вопрос: зачем ему сейчас премьерство? Для чего?» — задалась вопросом шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Итак, источники дают 99%. Но остаётся ещё один. И лично я не исключаю, что он сыграет. Объясню. Несмотря на свои 34,… Posted by Sonya Koshkina on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

«Правительству нужны опытные профессионалы и управленцы… Неважно, что было раньше, они же опытные, знают, что такое власть. Не выпендриваются, не пиарятся и умеют со всеми договариваться. Олигархи, не олигархи, РФ, не РФ, какая разница… Только они точно так же знают, как бежать из политики, когда что-то не так. Никто из них не будет спасать рейтинг Зеленского, если в экономике начнутся проблемы. Это не их проблемы, а Зеленского и страны. У Хорошковского всегда есть Монако, а Тигипко столько раз от всего и всех бежал, что ему вообще не привыкать», — поделилась мнением журналист НВ Кристина Бердянских.

Тигипко, Хорошковский и т.д. — это всегда про удобный момент для них самих, со страной это никак не связано. Это про… Posted by Kristina Berdynskykh on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

Блогер Антон Ходза считает, что «информацию о премьерстве Тигипко вбросили специально». «Назначат, кого хотели, а все выдохнут: слава рептилоидам, что не Тигипко», — отметил он.

Як це працює:- Через "джерело" вкидають інфу, що розглядають Тігіпка на прем'єра.- Всі такі: Який нахуй Тігіпко? Ви… Posted by Anton Hodza on Teisipäev, 25. veebruar 2020

«Цунами. Огромная волна предполагаемых камбеков захлестнула украинский фейсбук. Из-за маленького такого вбросика про Тигипко. Вот он эффект бабочки», — написал блогер Игорь Барышев.

Цунами. Огромная волна предполагаемых камбеков захлестнула украинский фейсбук.Из-за маленького такого вбросика про тигипко.Вот он эффект бабочки) Posted by Igor Baryshev on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

«Хорошо бы еще и [бывшую мэром Славянска Донецкой области Нелю] Штепу пристроить в правительство Тигипко», — иронизирует блогер Антон Комаров.

хорошо бы еще и Штепу пристроить в правительство Тигипко Posted by Антон Комаров on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

«Узнав о том, что Тигипко прочат в премьеры, [бывший генеральный прокурор Украины] Святослав Пискун мечтательно почухал усы», — юморит журналист Евгений Кузьменко.

Узнав о том, что Тигипко прочат в премьеры, Святослав Пискун мечтательно почухал усы. Posted by Yevheniy Kuzmenko on Teisipäev, 25. veebruar 2020