Какое молоко и в каком количестве наиболее опасно для женщин

26.02.2020, 23:06, Новости дня

Коровье молоко, столь богатое белками и кальцием, издавна считается полезным продуктом. Так, согласно официальным рекомендациям американских диетологов, взрослому человеку следует употреблять три чашки молока в день.

Однако учёные из США призывают женщин относиться к такому совету с осторожностью. Недавнее исследование показало, что потребление молока животного происхождения связано с повышенным риском развития рака молочной железы.

В новой работе приняли участие почти 53 тысячи женщин из Северной Америки (29,7% из них были темнокожими). Их средний возраст составил 57 лет. На момент начала исследования у участниц не было онкологических заболеваний.

Женщины несколько раз в неделю заполняли анкеты, в которых рассказывали о своём рационе, а также о физической активности, потреблении алкоголя, приёме гормональных и других препаратов. Кроме того, специалисты учитывали результаты скрининга рака молочной железы, репродуктивное здоровье пациенток, а также семейный анамнез (какие заболевания были у родственников).

Период наблюдения за участницами составил восемь лет. За это время было зарегистрировано 1057 случаев рака молочной железы.

Проанализировав все данные и факторы риска, авторы не обнаружили корреляции между употреблением соевого, миндального или овсяного молока и риском развития рака молочной железы.

Между тем потребление коровьего молока (цельного, нежирного и обезжиренного) было связано с ростом этих рисков.

Так, при употреблении от четверти до трети стакана такого молока в день вероятность развития рака молочной железы возрастала на 30%. При употреблении до одной чашки в день (240 миллилитров) — на 50%. А у тех женщин, которые пили две-три чашки молока в день, риск повышался на 70-80%.

В то же время учёные не выявили значимых корреляций между потреблением большого количества молочных продуктов, в частности, сыра и йогурта, и риском развития данного онкологического заболевания.

По предположению учёных, полученные данные объясняются наличием в молоке животного происхождения половых гормонов. Известно, что рак молочной железы является гормоночувствительным.

Кроме того, потребление молочных и других животных белков также связано с более высоким уровнем в крови инсулиноподобного фактора роста-1, который, как считается, способствует развитию определённых видов рака.

Исследователи полагают, что женщины могут снизить вероятность развития рака молочной железы, если заменят обычное молоко на "альтернативное" растительное.

К слову, эту версию поддерживает другое исследование, показавшее, что у женщин, не употребляющих никаких продуктов животного происхождения (то есть строгих веганов), риск развития рака груди ниже, чем у женщин, придерживающихся оволактовегетарианства (употребляющих молоко и яйца).

Подробнее о новом исследовании рассказывается в статье, представленной в издании International Journal of Epidemiology.

Отметим, что эта работа была выполнена учёными из Университета Лома Линда (Loma Linda University), который был основан адвентистами седьмого дня. Они придерживаются ветхозаветных представлений о запрещённых видах продуктов питания и пропагандируют вегетарианство.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о главном недостатке всех видов молока из растительного сырья.

Текст:

Вести.Наука