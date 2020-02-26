«Реал» готовит «Ливерпулю» 180 млн евро за ван Дейка

26.02.2020, 23:06, Новости дня

Мадридский "Реал" планирует приобрести защитника английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка. Для того, чтобы склонить представителей "мерсисайдцев" к продаже своего защитника, в Мадриде приготовили 180 миллионов евро.

Впрочем, в "Ливерпуле" уже знают о намерениях "сливочных" и готовы сделать все, чтобы оставить голландского защитника у себя, сообщает Спортбокс.Ru. Окончательное же решение примет сам ван Дейк. Известно, что предложения по нему готовят и "Барселона" с "Ювентусом".

Напомним, что ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 37 матчах, став автором четырех голов при одной результативной передаче.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Российских судей предложили переодеть

23.02 / «Каспаровский стрелок»: Россиянин не давал проехать машинам, угрожая пистолетом

14.01 / NYT: Хакеры из России атаковали фирму, связанную с сыном Джо Байдена

16.01 / Один из создателей Конституции оценил предложенные Путиным изменения

16.01 / Мосгорсуд отменил штраф Константину Коновалову за акцию 27 июня

03.02 / Четверо офицеров ФСБ погибли в Сирии – СМИ и соцсети

21.01 / Украинка продала девственность за €1,2 млн

26.01 / Гончарук на заседании Совета ассоциации «Украина – Европейский союз» обсудит имлементацию Минских соглашений

13.02 / Путин высказался об идее перенести органы федеральной власти из Москвы

05.01 / В Японии продали рыбу за 1,8 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика