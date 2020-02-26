Аваков может стать вице-премьером, Разумков конфликтует с Зеленским. Главное из Telegram-каналов

26.02.2020, 23:06, Новости дня

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Переформатирование Кабмина

На фоне слухов о скором назначении экс-вице-премьера в правительстве Николая Азарова, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра несколько Telegram-каналов сообщили о масштабных перестановках в Кабинете Министров.

Так, “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента пишет, что министр внутренних дел Арсен Аваков “может стать вице-премьером в новом правительстве, а на должность главы МВД назначат его человека”.

«Большинство министров покинут правительство, а должности займут люди с опытом. Большая стирка [главы ОП Андрея] Ермака может дать надежду украинцам и удержать рейтинг Зеленского”, – говорится в сообщении паблика.

“Женщина с косой” не приводит конкретных фамилий, но утверждает, что “большая стирка в правительстве назрела и скоро произойдет”.

“Ермак предлагает [президенту Владимиру] Зеленскому кандидатов на разные посты, после происходит открытое собеседование на разные темы, обсуждают инициативы, взгляды на те или иные преобразования. После Зеленский примет решение, кого на какую должность поставить”, – пишут авторы Telegram-канала.

При этом Telegram-канал “Легитимный” заявляет, что Тигипко в действительности не рассматривался, как кандидат на должность премьера. “Его рассматривали на должность вице-премьера или руководителя одного из министерств. Ермак, зная, что Зеленский рассматривает разные конфигурации по перезагрузке правительства и уже провел несколько встреч с разными кандидатами на эти должности, начал свою игру. В СМИ слили информацию, что Тигипко – первый и лучший кандидат на кресло премьера”, – утверждает паблик.

Зеленский конфликтует с Разумковым

Источник Telegram-канала “Резидент” в Офисе президента заявил, что у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова конфликт с президентом из-за рассмотрения законопроекта о рынке земли.

“Ермак пока не смог договориться с [нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором] Медведчуком об отзыве 3500 поправок и вернулись к треку Андрея Богдана (в начале февраля “Резидент” писал, что тогдашний глава ОП Богдан требовал скорейшего рассмотрения законопроекта, тогда как спикер настаивал на полном соблюдении процедуры рассмотрения поправок. – “ГОРДОН”), но Разумков на отрез отказался нарушать регламент”, – сообщил неназванный источник.