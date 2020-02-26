Аваков может стать вице-премьером, Разумков конфликтует с Зеленским. Главное из Telegram-каналов

26.02.2020, 23:06, Новости дня

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Переформатирование Кабмина

На фоне слухов о скором назначении экс-вице-премьера в правительстве Николая Азарова, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра несколько Telegram-каналов сообщили о масштабных перестановках в Кабинете Министров. 

Так, “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента пишет, что министр внутренних дел Арсен Аваков “может стать вице-премьером в новом правительстве, а на должность главы МВД назначат его человека”.

«Большинство министров покинут правительство, а должности займут люди с опытом. Большая стирка [главы ОП Андрея] Ермака может дать надежду украинцам и удержать рейтинг Зеленского”, – говорится в сообщении паблика.

“Женщина с косой” не приводит конкретных фамилий, но утверждает, что “большая стирка в правительстве назрела и скоро произойдет”.

“Ермак предлагает [президенту Владимиру] Зеленскому кандидатов на разные посты, после происходит открытое собеседование на разные темы, обсуждают инициативы, взгляды на те или иные преобразования. После Зеленский примет решение, кого на какую должность поставить”, – пишут авторы Telegram-канала.

При этом Telegram-канал “Легитимный” заявляет, что Тигипко в действительности не рассматривался, как кандидат на должность премьера. “Его рассматривали на должность вице-премьера или руководителя одного из министерств. Ермак, зная, что Зеленский рассматривает разные конфигурации по перезагрузке правительства и уже провел несколько встреч с разными кандидатами на эти должности, начал свою игру. В СМИ слили информацию, что Тигипко – первый и лучший кандидат на кресло премьера”, – утверждает паблик. 

Зеленский конфликтует с Разумковым

Источник Telegram-канала “Резидент” в Офисе президента заявил, что у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова конфликт с президентом из-за рассмотрения законопроекта о рынке земли.

“Ермак пока не смог договориться с [нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором] Медведчуком об отзыве 3500 поправок и вернулись к треку Андрея Богдана (в начале февраля “Резидент” писал, что тогдашний глава ОП Богдан требовал скорейшего рассмотрения законопроекта, тогда как спикер настаивал на полном соблюдении процедуры рассмотрения поправок. “ГОРДОН”), но Разумков на отрез отказался нарушать регламент”, – сообщил неназванный источник.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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