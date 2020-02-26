Экс-супруга Андриса Лиепы Людмила Семеняка пережила аборт, выкидыши и предательство первого мужа

26.02.2020, 23:04, Разное

Советская и российская артистка балета, экс-супруга Андриса Лиепы Людмила Семеняка откровенно поделилась подробностями личной жизни. Бывшая прима Большого театра не скрывает, что делала аборт, затем у неё были выкидыши, а первый муж предал, изменив с лучшей подругой.

В студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Людмила Семеняка рассказала, что в молодости совершила большую ошибку, прислушавшись к матери первого мужа Михаила Лавровского, настоявшей на аборте. Свекровь тогда мотивировала, что её сын ещё молод и не готов становиться отцом. В итоге брак танцоров завершился крахом. Супруг ушёл к другой женщине, с которой Семеняку связывали казавшиеся крепкими дружеские отношения, а об изменах она узнала от коллеги. Балерина несколько лет тяжело переживала развод, продолжая работать с экс-супругом в одном театре, а затем вышла замуж за Андриса Лиепу.



Брак с Лиепой длился всего год, но на протяжении ещё нескольких лет танцоры продолжали жить под одной крышей. Людмила Семеняка признаётся, что о втором замужестве не может говорить серьёзно, так как пара руководствовалась не только чувствами, но и расчётом, больше искренности проявляя на сцене, а не в реальной жизни. Тем не менее супруги могли бы иметь ребёнка, однако обе беременности закончились выкидышами, и Семеняка тогда считала это «расплатой за аборт». В третьем браке балерина всё же стала матерью и вместе с мужем, о котором не любит рассказывать, воспитала сына Ивана.