Следователи: Виктор Цой не спал за рулем в момент смертельного ДТП

26.02.2020, 23:04, Разное

Следователи, занимавшиеся делом о гибели лидера популярной советской рок-группы «Кино» Виктора Цоя, плохо восстановили картину этого происшествия 30-летней давности. С новыми подробностями эксперты выступили в выпуске передачи «Улика из прошлого».
Согласно официальной версии, Виктор Цой разбился на машине, потому как якобы заснул за рулем, после чего влетел в пассажирский автобус на большой скорости. Недавно проведенное расследование авторов программы выявило новые факты: музыкант погиб в аварии, не будучи при этом в сонном состоянии.

Специалисты проанализировали схему ДТП и пришли к решению, что инцидент не характерен для человека, который задремал, управляя транспортным средством. В таких случаях автомобилист начинает плавно съезжает на правую сторону и в результате врезается в преграду. Автомобиль фронтмена «Кино» выехал влево: вероятно, по той причине, что водитель увидел какое-либо препятствие. Также известно, что последние 35 метров до столкновения с автобусом транспорт рок-исполнителя ехал двумя колесами по обочине, а от такой тряски Цой мог бы проснуться. Официальная версия составлена на показаниях единственного очевидца — водителя автобуса, потому как именно он посчитал, что Цой спал в тот момент.

Новые подробности о гибели музыканта прокомментировал его отец Роберт Цой. По словам мужчины, он высказал отличающуюся от официальной версию гибели сына на второй день после аварии и тоже уверен, что гитарист и певец не мог заснуть за рулем. Теперь данную тему снова начинают затрагивать по непонятным для него причинам.



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