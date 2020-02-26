Мнение: Одиссея «Академика Черского»: когда судно доберется до «Северного потока-2»

26.02.2020, 23:02, Разное

В конце 2019 года президент Дональд Трамп ввел санкции в отношении подрядчиков строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Власти США объяснили свое решение тем, что они «хотят защитить» Европу от российского газа и появления у Москвы монопольного положения. В действительности, ограничительные меры преследуют цель повысить конкурентоспособность американского СПГ на европейском рынке.

В Берлине такую «заботу» о себе восприняли крайне неодобрительно: Германия ежегодно намеревалась получать через «Северный поток-2» дополнительно 55 миллиардов кубометров российского газа, который должен был пойти на модернизацию энергетики в рамках идущей «зеленой революции». Немецкие бизнес-элиты прямо говорят о том, что без газопровода их конкурентные возможности по сравнению с американцами снизятся. Канцлер Меркель настаивает на том, что «Северный поток-2» должен быть достроен.

Ключевой вопрос, по силам ли «Газпрому» сделать это самостоятельно, и если да, то насколько во времени затянется стройка? Министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт недавно весьма скептически оценил наши возможности:

Они не смогут. Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий.

Американский удар был очень точечным и выверенным: строительство застряло в самых проблемных для России датских водах и на той стадии, когда оставалось завершить всего несколько процентов маршрута. Из-за угрозы попасть под санкции США немногочисленные иностранные подрядчики теперь к проекту и близко не подойдут.

Президент Владимир Путин назвал новые сроки сдачи «Северного потока-2» — первый квартал 2021 года максимум. Глава российского газового монополиста Алексей Миллер бьет себя в грудь, обещая достроить трубопровод, для чего привлечет все необходимые средства и технику. К сожалению, во многом министр энергетики США прав: подобного опыта самостоятельной работы у «Газпрома» нет, как и соответствующих ей специализированных судов. Придется набивать шишки, а реальные сроки сдачи газопровода, вероятнее всего, окажутся больше заявленных.

Из тех судов, что имеет в наличии «Газпром», более всего для прокладки «Северного потока-2» подходит «Академик Черский», краново-монтажное трубоукладочное судно. В момент закладки в Китае оно называлось «Jascon-18», после было дооснащено в Сингапуре, куплено дочерней структурой «Газпрома» и переименовано. Предполагалось, что оно будет использоваться при разработке Киринского газоконденсатного месторождения в Охотском море. По имеющимся данным, судно до сих пор не является полностью технически оснащенным, кроме того, ему требуется средний ремонт двигательной установки.

«Академик Черский» считался кандидатом номер один для достройки «Северного потока-2» своими силами. Проблема в том, что находилось оно на максимальном удалении от места выполнения работы, в дальневосточном порту Находки. Некоторое время назад судно привлекло к себе всеобщее внимание, начав совершать любопытные перемещения. Сперва оно двинулось к Сингапуру, где, как предполагалось, должно было пройти соответствующую модернизацию для работы на Балтике. Но накануне оно совершило странный маневр, вместо Сингапура двинувшись в порт Коломбо острова Шри-Ланка. С чем же может быть связано резкое изменение курса?

По некоторым сообщениям из Сети следует, что «Академик Черский» далее направится в Санкт-Петербург, где на одном из судоремонтных заводов пройдет модернизацию и оснащение необходимым оборудованием, которое уже закуплено у европейского поставщика. Можно предположить, что по некой причине «Газпром» предпочел с Сингапуром уже не связываться. Не исключено, что там ему уже были выстроены недоброжелателями какие-то препоны. Далее, как предполагается, судно проследует через Суэцкий канал.

Но есть и иные мнения по поводу его возможного маршрута. Например, Александр Фролов, представитель Института национальной энергетики, считает следующим образом:

С одной стороны, Севморпуть короче, и там меньше рисков, связанных с возможным вмешательством неких третьих лиц. С другой стороны, есть проблемы, сопряженные с ледовой обстановкой на маршруте. Сейчас вести «Академика Черского» по Севморпути тяжело.

Если «Газпром» выберет Северный морской путь, значит, у него есть реальные опасения, что на Суэце российское судно могут ждать очередные неприятности и задержки. Похоже, «Академику Черскому» придется совершить настоящую «одиссею», чтобы добраться до «Северного потока-2».

Источник https://narodreporter.livejournal.com/181725.html