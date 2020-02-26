Гончарук: С 1 июля правительство будет работать иначе

26.02.2020, 22:54, Новости дня

С 1 июля 2020 года Кабинет Министров Украины будет работать по другому регламенту. Об этом после завершения заседания правительства сообщил 26 февраля премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы приняли решение обновить регламент работы Кабинета Министров. С 1 июля этого года правительство будет работать немного иначе. Я имею в виду внутри процедуры. Мы их привели в соответствие европейским и лучшим мировым практикам», – сказал он.

По словам премьера, «правительство будет больше фокусироваться на формирование политики».

«То есть фактически будем более серьезно учитывать аналитические продукты, будем серьезнее фокусироваться на стратегических вещах, на среднесрочных, долгосрочных целях», – отметил Гончарук.

Кабмин Гончарука был назначен 29 августа 2019 года на первой сессии Верховной Рады IX созыва.

17 января 2020 года президент Владимир Зеленский на встрече с Гончаруком после скандала с прослушкой премьера объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и просил Гончарука подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина. Его рассматривали 4 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Армия Хафтара заняла город Сирт

30.01 / В мире: План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

07.01 / В Киеве горело здание неработающего зала «Космолот» – ГСЧС

07.02 / В жилом доме в Индии из кранов потек алкоголь

25.02 / Французский «Лексус»: представлен премиум-седан от суббренда Citroen

17.01 / На акции в Киеве потребовали уволить уличенного в коррупции Сытника с поста главы НАБУ

20.02 / Начальнику администрации Бердянского порта сообщили о подозрении в нанесении ущерба на 2,5 млн грн

03.02 / Пинчук продает газовый бизнес

11.01 / Киев признала катастрофу Boeing на «умышленным убийством»

07.02 / Зеленский о Маркиве: Мы должны забрать парня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика