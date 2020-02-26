Украина будет отмечать День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя

26.02.2020, 22:52, Новости дня

КИЕВ – В Украине вводят национальную дату – День сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля во время открытия форума Age of Crimea 2020.

Глава украинского государства напомнил, что в этот день, шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины.

«Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня я подписываю указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя». Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», – сказал президент Украины, сообщает его пресс-служба.

Президент Владимир Зеленский отметил, что возвращение Крыма в Украину – это не только его цель как лидера государства, но и позиция гражданина.

«Это не только наша общая мечта. Это – залог безопасности на планете. Это восстановление веры. Веры в международное право и справедливость», – отметил он.

Президент подчеркнул, что мировое сообщество поддерживает Украину в ее борьбе за возвращение Крыма.

«Здесь украинцы полностью едины. Следовательно, возвращение Крыма – это бесспорная часть нашей национальной идеи», – убежден президент.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что наступит день, когда украинские спортсмены и артисты снова выступят в Крыму, а Меджлис крымскотатарского народа вернется в законное здание в Симферополе.

«Все это обязательно будет. И в этом заинтересован весь мир. Потому что полноценное окончание войны произойдет на Донбассе. А в Крыму наступит полноценный мир», – отметил Владимир Зеленский.

Линию разграничения обустроят

Президент отметил, что украинская власть сделает все, чтобы над Крымом снова был поднят сине-желтый флаг. Но есть вещи, которые можно и нужно делать уже сегодня.

«В первую очередь это поддержка граждан, которые живут в Крыму или имеют крымскую регистрацию», – заявил он.

Он также пообещал обустроить подъезды на аннексированную территорию.

«Это должна быть комфортная, безопасная, освещенная страна, с нормальными дорогами и, простите, с работающими туалетами. Именно поэтому мы уделяли такое внимание обустройству комфортных контрольных пунктов въезда/выезда. И мы это сделали. В то же время, несмотря на их привлекательность, я хочу подчеркнуть: это временные конструкции. Кроме того, государство совместно с компанией SOCAR до конца года откроет на «Чонгаре» большой хаб для обслуживания граждан. Там будет полноценный Центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие важные объекты», – сказал Владимир Зеленский.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев поблагодарил президента за инициативу о подписании указа. Он отметил, что текст указа был предложен практически третью депутатского корпуса Верховной Рады от всех фракций парламента.

Индикаторы изменений по «крымскому вопросу»

Политолог Александр Солонтай считает, что сегодняшние заявления о Крыме можно называть реальным началом «усиления украинской политики по деоккупации Крыма».

«Индикаторы, подтверждающие изменения, могут быть реализованы в практической плоскости. Нужны комплексные программы – в сфере высшего образования для абитуриентов полуострова и для работы на территории Украины, правила для торговли и движения товаров и людей на линии разграничения, добиться инвестиций в регион: Чангар, Арабатскую стрелку, Херсонскую область в целом», – говорит Александр Солонтай корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он подчеркивает, что практических шагов по деоккупации полуострова не нужно ждать годами: ремонтировать дороги, создавать магистрали и подъезды к Крыму можно начинать уже весной-летом этого года.

«По данным различных аналитических центров, которые занимаются проблемами Крыма, сегодня есть все предпосылки начинать делать что-то, что можно, образно говоря, «пощупать руками». Хотя некоторые проблемы невозможно решить быстро, но некоторые могут быть индикаторами усиления работы по крымскому направлению уже весной и летом этого года, чтобы осенью вернуться к этому вопросу – что было 26 февраля 2020 года? Просто декларации, или начало серьезной работы по Крыму», – считает Александр Солонтай.

Сине-желтый флаг на Крымом – риторика 2014 года

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас отмечает, что «крымский вопрос» вернулся в международную повестку после того, как Соединенные Штаты продлили санкционный список по компаниям связанным с Крымом.

Вместе с тем, он считает, что крымская проблема – это достаточно мощный рычаг в переговорном Минском процессе.

«Как только одна из сторон начинает вести себя достаточно неуступчиво, вторая начинает дразнить ее Крымом. Украина заявила очень громко по крымскому вопросу. Для Кремля – это достаточно хлесткий удар, российский президент болезненно реагирует на любые вопросы, связанные с Крымом», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что Украина может проводить жесткую политику в отношении оккупации полуострова, и в ближайшие несколько лет усилить международную коалицию по «крымскому вопросу».

«Самый эффективный шаг команды президента для возвращения Крыма – в экономике.

Сделать все, чтобы в стране наступил мир, а не продолжалась война. Потому что экономику страны поднять без внешних инвестиций нереально. Украине нужны серьезные инвесторы, стране нужен мир, Крыму – нужен пример успешной Украины. А пока бизнес боится вкладывать в воюющую страну», – подчеркивает Алексей Курпас.

Декларативность намерений по Крыму

Эксперт по вопросам международных отношений Антон Кучухидзе считает, что Украина до сих пор не сформировала стратегию по возвращению Крыма в силу объективных и субъективных причин.

«В силу объективных, Россия блокирует процесс возвращения Крыма. А субъективные – мы не договорились со своими международными партнерами, в каком формате мы будем обсуждать возврат Крыма», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Заявления лидера Украины о возвращении суверенитета на аннексированную территорию он называет политическими декларациями, которые на данный момент не подтверждены конкретными действиями.

«Но такие декларации и должен делать гарант Конституции и территориальной целостности – президент Украины. Он не может забывать о своих гражданах, незаконно арестованных в Крыму. Эти декларации должны быть. Но вместе с этим должна реализовываться стратегия по возвращению Крыма. Хотя бы на уровне международных комиссий, Украина должна получить возможность собирать информацию на полуострове, встречаться с людьми, этапированными из Крыма в другие регионы», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Для того, чтобы переговоры с Россией по «крымскому вопросу» были содержательными и уверенными, Украина нужно заручиться поддержкой Соединенных Штатов и Европейского Союза, отмечает эксперт.

«Но сначала придется решить вопрос Донбасса, а потом Крыма. Хотя оба этих процесса могут идти параллельно. В юридической плоскости нужно сохранять постоянное давление на Россию, чтобы она не ущемляла права наших граждан на полуострове», – говорит Антон Кучухидзе.

А в Кремле против

Установление в Украине «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя не отражает реального положения дел и причин, по которым крымчане приняли решение воссоединиться с Россией. Об этом 26 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Реакция [Кремля на этот указ] совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией», – сказал Дмитрий Песков.

«Мы с такой формулировкой [Киева] категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма», – подчеркнул представитель Кремля, отмечает ТАСС.