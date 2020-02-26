Штаб Трампа подал в суд на New York Times из-за статьи о российском вмешательстве

26.02.2020, 22:52, Новости дня

Избирательный штаб президента Дональда Трампа подал иск о клевете против газеты New York Times, обвинив издание в публикации лживых сведений, содержащихся в опубликованной в прошлом году статье, посвященной расследованию российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Штаб Трампа сообщил об иске в среду.

По словам представителей штаба, иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. В заявлении говорится, что целью иска является «привлечение новостной организации к ответственности за намеренную публикацию лживых заявлений против штаба президента Трампа».

Иск подан против статьи, опубликованной 27 марта 2019 года.

«Сегодня штаб по переизбранию президента подал иск против New York Times за ложные утверждения о том, что штаб заключил “всеобъемлющую сделку” c “олигархией Владимира Путина”, чтобы “помочь кампании против Хиллари Клинтон” в обмен на “новую пророссийскую внешнюю политику, начиная с освобождения от… экономических санкций”», – говорится в заявлении старшего юриста избирательного штаба Трампа Дженны Эллис .

«Эти утверждения были и являются на 100 процентов лживыми и клеветническими. В жалобе утверждается, что New York Times было известно о недостоверности [информации] на момент публикации, однако это было сделано с преднамеренной целью нанести ущерб кампании и… ввести в заблуждение собственных читателей», – добавила Эллис.



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