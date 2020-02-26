В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса

26.02.2020, 22:46, Новости дня

В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса у гражданина страны, приехавшего из Ирана через Азербайджан. Об этом на специальном брифинге заявила глава Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Министр успокоила граждан, сказав, что риска распространения вируса нет, так как в карантин будут помещены сотрудники, контактировавшие с ним.

По состоянию на 26 февраля число заразившихся уханьским коронавирусом во всем мире превысило 80 тыс. человек, умерли от связанных с ним осложнений более 2700 человек. Заболевания, связанные с коронавирусом, помимо Италии, были зафиксированы в других европейских странах: Испании, Франции, Австрии, Хорватии, Швейцарии и Албании, а также в Бразилии и в Алжире. Продолжает расти число заболевших в Южной Корее, где инфицированы уже 1146 человек, а также в Иране. Там о заражении коронавирусом объявили замминистра здравоохранения и депутат парламента, а число умерших уже составило 16 человек.