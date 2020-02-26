В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса

26.02.2020, 22:46, Новости дня

В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса у гражданина страны, приехавшего из Ирана через Азербайджан. Об этом на специальном брифинге заявила глава Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Министр успокоила граждан, сказав, что риска распространения вируса нет, так как в карантин будут помещены сотрудники, контактировавшие с ним.

По состоянию на 26 февраля число заразившихся уханьским коронавирусом во всем мире превысило 80 тыс. человек, умерли от связанных с ним осложнений более 2700 человек. Заболевания, связанные с коронавирусом, помимо Италии, были зафиксированы в других европейских странах: Испании, Франции, Австрии, Хорватии, Швейцарии и Албании, а также в Бразилии и в Алжире. Продолжает расти число заболевших в Южной Корее, где инфицированы уже 1146 человек, а также в Иране. Там о заражении коронавирусом объявили замминистра здравоохранения и депутат парламента, а число умерших уже составило 16 человек. 

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / «Динамо» проведет следующий матч УПЛ при пустых трибунах на стадионе им. Валерия Лобановского

11.02 / Россияне стали чаще сталкиваться с интернет-угрозами

25.02 / Определены дата и место похорон маршала Язова

23.02 / Трамп лично потребовал запретить публикацию книги «предателя» Болтона

23.01 / Индекс восприятия коррупции – 2019: Украина ухудшила свои позиции

07.02 / Кудерметова проиграла Богдан во втором матче квалификации Кубка Федерации

16.01 / Минюст США обвинил иностранных бизнесменов в содействии пакистанской ядерной программе

16.02 / Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 68 тыс. человек

22.02 / Times — из-за брексита Google перенесёт данные британцев в Калифорнию

06.02 / Путин создал должность зампредседателя Совбеза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика