Белый лебедь: как Иванка Трамп затмила мачеху Меланию Трамп в их индийском туре

26.02.2020, 22:44, Разное

Официальный визит первых лиц США в Индию завершился вчерашним вечером. Всего в официальном турне Дональд, Мелания и Иванка Трамп с Джаредом Кушнером провели два дня. Они встретились с премьер-министром страны Нарендрой Моди, посмотрели на самый большой в мире стадион по крикету «Сардар Патель» в городе Ахмадабаде, где их приветствовали 110 тысяч собравшихся. А также посетили самую популярную достопримечательность страны — мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Завершился визит в Индию торжественным приемом в президентском дворце в Нью-Дели, где гостей встретил глава государства Рам Натх Ковинд. После чего все четверо отправились в аэропорт, чтобы улететь обратно в США.

Образы Мелании мы рассматривали вчера, а сегодня пришла очередь Иванки. Дочь президента США, в отличие от его жены, решила изменить своему привычному стилю и попыталась обыграть традиционные индийские наряды. И судя по одобрительной реакции соцсетей, ей это удалось на славу. Для заключительного ужина Иванка выбрала платье местного дизайнера Rohit Bal, которое было вдохновлено традиционным индийским костюмом шальвар-камиз.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Днем ранее Иванка посетила прием в Хайдарабад Хаус, дворец, где правительство Индии проводит встречи с иностранными гостями. Для этого мероприятия Трамп выбрала брюки и рубаху в национальном стиле также от местного дизайнер Anita Dongre. К слову, во время тура по Индии одежду этого же бренда выбирала и Кейт Миддлтон. Дополнили образ мюли Manolo Blahnik.

Самым же ярким нарядом Иванки стало нежно-голубое платье с красными цветами Proenza Schouler за 1690 долларов, в котором та позировала на фоне белоснежного Тадж-Махала.

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