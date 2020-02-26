Рецепт дня: блины сладкие и сытные

26.02.2020, 22:44, Разное

Блины «Цезарь»

Ингредиенты для блинов:

Молоко — 1 л
Сливки — 500 мл
Яйцо — 5 шт.
Сахар — 150 г
Мука — 500 г
Сливочное масло — 100 г
Растительное масло — 100 мл

Для салата:

Салат «Романо»
Помидоры Черри
Пармезан
Куриное филе
Гренки из пшеничного хлеба
Лук зеленый

Для соуса «Цезарь»:

Чеснок — 3,5 г
Масло растительное — 33 мл
Яйцо куриное — 2 шт.
Горчица зернистая — 14 г
Филе анчоуса — 17 г
Каперсы конс. — 65 г
Сыр пармезан — 25 г
Соус соевый — 50 мл

Способ приготовления:

1. Молоко и сливки смешать, добавить яйцо и сахар, взбить. Добавить растопленное сливочное масло, взбить. Добавить растительное масло, перемешать.

2. Приготовить соус «Цезарь». Для этого горчицу взбить венчиком с яичным желтком и солью в глубокой миске. По капле добавляя растительное масло, взбить содержимое миски в майонез. После того как все оливковое масло будет взбито добавить соевый соус, толченые филе анчоусов, давленый чеснок, каперсы и тертый пармезан. Взбить венчиком.

3. Приготовить салат. Для этого куриную грудку посолить, поперчить, после обжарить на гриле и порезать кубиком. Салат «Романо» промыть, просушить, порвать на мелкие части. Добавить куриную грудку, помидоры Черри, порезанные на 4 части, заправить соусом «Цезарь».

4. Подача: готовый салат разделить на равные части. На готовые блины выложить начинку, сделать мешочки и завязать зеленым луком. Выложить на тарелку, посыпать тертым пармезаном и добавить пшеничные гренки.

Шоколадные блины с нутеллой

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл
Сливки 35% — 250 мл
Сливочное масло — 50 г
Растительное масло — 50 мл
Сахар — 75 г
Яйцо — 2 шт.
Мука — 250 г
Шоколад темный — 75 г
Нутелла — 60 г

Для шоколадного ганаша:

Шоколад 54% — 20 г
Сливки 35% — 20 мл

Способ приготовления:

1. Молоко с маслом сливочным подгореть. Шоколад растопить на водяной бане. Все ингредиенты смешать и процедить через сито.

2. Тесто готово. Можно начинать печь блины.

3. Готовые блинчики промазать внутри нутеллой.

4. Для ганаша сливки подогреть, шоколад растопить и перемешать. Полить блинчики сверху ганашем. Подавать с шариком мороженого.



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