Киев заявил о «неизбежном» согласии ЕС и НАТО на членство Украины

26.02.2020, 22:37, Новости дня

Украину «неизбежно примут» в ЕС и НАТО, сообщил вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что стремление Украины в ЕС и НАТО является, «прежде всего, инструментом изменений» для государства.

«Мы меняем страну», – приводит слова вице-премьера РИА «Новости» со ссылкой на «Новое время».

Он заявил, что речь идет о введении «стандартов качества жизни, ведения бизнеса и безопасности», которые соответствуют «лучшим европейским и натовским стандартам».

По мнению Кулебы, Украина приближается «к моменту», когда будет «отвечать критериям членства в ЕС и НАТО». Далее должен быть решен «второй вопрос, то есть самого членства», что окажется «выгодно для Украины, ЕС и НАТО».

«Если нет – можно выбрать модель, например, Норвегии, которая максимально интегрирована во все рынки ЕС, но формально не является членом этого объединения, но при этом член НАТО», – сообщил вице-премьер.