Киев заявил о «неизбежном» согласии ЕС и НАТО на членство Украины

26.02.2020, 22:37, Новости дня

Украину «неизбежно примут» в ЕС и НАТО, сообщил вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что стремление Украины в ЕС и НАТО является, «прежде всего, инструментом изменений» для государства.

«Мы меняем страну», – приводит слова вице-премьера РИА «Новости» со ссылкой на «Новое время».

Он заявил, что речь идет о введении «стандартов качества жизни, ведения бизнеса и безопасности», которые соответствуют «лучшим европейским и натовским стандартам».

По мнению Кулебы, Украина приближается «к моменту», когда будет «отвечать критериям членства в ЕС и НАТО». Далее должен быть решен «второй вопрос, то есть самого членства», что окажется «выгодно для Украины, ЕС и НАТО».

«Если нет – можно выбрать модель, например, Норвегии, которая максимально интегрирована во все рынки ЕС, но формально не является членом этого объединения, но при этом член НАТО», – сообщил вице-премьер.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Катастрофа украинского самолета вызвала глубокое недоверие народа Ирана к режиму – оппозиционный иранский политик

21.01 / Le Monde — французское издательство извинилось за фразу о вине ЦРУ в терактах 09/11

17.01 / Ольга Голодец и Константин Чуйченко не войдут в новое правительство — РБК

04.02 / Замглавы департамента Минкультуры отпустили под домашний арест

10.01 / Independent — глава Еврокомиссии призвала британскую молодёжь не мириться с брекситом

27.12 / В России прошли рейды против торговцев снюсом

23.01 / Запретный город в Пекине решено закрыть из-за коронавируса

25.02 / Помпео: мы достигли исторической возможности добиться мира в Афганистане

22.01 / Первый случай заболевания пневмонией нового типа зафиксирован у жительницы Таиланда

23.02 / Трамп лично потребовал запретить публикацию книги «предателя» Болтона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика