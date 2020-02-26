Автобус в Твери протаранил шесть припаркованных автомобилей

26.02.2020, 22:30, Новости дня

В Твери автобус маршрута №208 протаранил шесть припаркованных автомобилей возле здания управления МВД России, в том числе, как минимум, одну полицейскую машину.

Момент аварии попал на видео, снятое регистратором, установленным в кабине общественного транспорта, и камерой наблюдения. Опубликованные кадры демонстрируют, что резкая смена курса автобуса была вызвана неожиданным маневром попутной машины.

В припаркованных автомобилях, как сообщает издание Tverigrad.ru, не находилось ни одного человека. Автобус перевозил 15 пассажиров, никто из них не пострадал.