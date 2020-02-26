Коронавирус остановил работу китайских НПЗ

26.02.2020, 22:30, Новости дня

Международные банки приостанавливают обслуживание кредитных линий ряда независимых нефтеперерабатывающих предприятий, так как они обеспокоены растущим риском дефолтов во всех отраслях промышленности из-за эпидемии коронавируса, сообщает Reuters.

Согласно источникам, банки приостановили обслуживание кредитных линий по крайней мере трех частных нефтеперерабатывающих предприятий на сумму $600 млн, включая французское предприятие Natixis, голландское ING и сингапурское DBS Group Holdings.

«Все наши заявки на новые кредиты заморожены … эти кредиты имеют ключевое значение, так как мы покупаем от 6 млн до 8 млн баррелей нефти каждый месяц», — сказал один из источников Reuters.

Государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы уже сократили свои показатели на фоне падения спроса на топливо из-за вспышки коронавируса. Теперь они усилили эти сокращения, сообщает Bloomberg.

Средний показатель по состоянию на прошлый четверг составлял около 10 млн баррелей в сутки, на 25% меньше, чем в то же время в прошлом году, когда средние показатели добычи были на рекордно высоком уровне, близко к 13 млн баррелей в сутки. Аналитики ожидают, что низкие процентные ставки сохранятся до конца этого месяца. Но если это положение дел сохранится и в марте, некоторые переработчики столкнутся с нехваткой места для хранения. В этом месяце они воспользовались преимуществом низких цен, чтобы запастись нефтью.

Кроме того, у нефтеперерабатывающих предприятий, на долю которых приходится большая часть усилившейся жажды Китая в нефти, что помогло восстановить цены на нефть после кризиса, возникают проблемы с финансированием.

«Наши банки сказали нам, что, пока кредиты предназначены для нефти, направляющейся в Шаньдун, сложно будет получить одобрение», — сказал другой источник Reuters.

По сообщению Reuters, три нефтеперерабатывающих предприятия отказались от продления кредитной линии, объединив квоты на импорт нефти около 240 тыс. баррелей в сутки. Если все больше банков будут опасаться дефолтов среди переработчиков, это повлияет на импорт в долгосрочной перспективе.