Коронавирус остановил работу китайских НПЗ

26.02.2020, 22:30, Новости дня

Международные банки приостанавливают обслуживание кредитных линий ряда независимых нефтеперерабатывающих предприятий, так как они обеспокоены растущим риском дефолтов во всех отраслях промышленности из-за эпидемии коронавируса, сообщает Reuters.

Согласно источникам, банки приостановили обслуживание кредитных линий по крайней мере трех частных нефтеперерабатывающих предприятий на сумму $600 млн, включая французское предприятие Natixis, голландское ING и сингапурское DBS Group Holdings.

«Все наши заявки на новые кредиты заморожены … эти кредиты имеют ключевое значение, так как мы покупаем от 6 млн до 8 млн баррелей нефти каждый месяц», — сказал один из источников Reuters.

Государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы уже сократили свои показатели на фоне падения спроса на топливо из-за вспышки коронавируса. Теперь они усилили эти сокращения, сообщает Bloomberg.

Средний показатель по состоянию на прошлый четверг составлял около 10 млн баррелей в сутки, на 25% меньше, чем в то же время в прошлом году, когда средние показатели добычи были на рекордно высоком уровне, близко к 13 млн баррелей в сутки. Аналитики ожидают, что низкие процентные ставки сохранятся до конца этого месяца. Но если это положение дел сохранится и в марте, некоторые переработчики столкнутся с нехваткой места для хранения. В этом месяце они воспользовались преимуществом низких цен, чтобы запастись нефтью.

Кроме того, у нефтеперерабатывающих предприятий, на долю которых приходится большая часть усилившейся жажды Китая в нефти, что помогло восстановить цены на нефть после кризиса, возникают проблемы с финансированием.

«Наши банки сказали нам, что, пока кредиты предназначены для нефти, направляющейся в Шаньдун, сложно будет получить одобрение», — сказал другой источник Reuters.

По сообщению Reuters, три нефтеперерабатывающих предприятия отказались от продления кредитной линии, объединив квоты на импорт нефти около 240 тыс. баррелей в сутки. Если все больше банков будут опасаться дефолтов среди переработчиков, это повлияет на импорт в долгосрочной перспективе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / «Пока мы едины, у нас все получится». Гончарук призвал парламент объединиться для принятия закона о земле

16.02 / Опубликовано видео с места нападения на прихожан храма в Москве

01.02 / Человека выбросило через лобовое стекло после ДТП в Магнитогорске. Видео

13.01 / Компания Onyx показала смартфон с быстрым E-Ink экраном

30.01 / «Звезды спасут Землю»: Вован и Лексус поговорили с «Джокером» от имени семейства Тунберг

15.01 / «Ошеломительные размеры» — Handelsblatt о будущем атомном авианосце России

13.02 / Нарушительницу карантина хотят принудительно вернуть под меднаблюдение

10.01 / Один из авторов онлайн-игры World of Tanks создаст в России политическую партию

23.01 / Словацкого министра задержали за хулиганство

15.01 / Осужден первый фигурант дела об избиении в колонии Ярославля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика