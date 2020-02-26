«Рейнджерс» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Брагу»

26.02.2020, 22:30, Новости дня

Шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" завоевал путевку в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала турнира глазвегианцы на выезде были сильнее португальской "Браги" – 1:0.

Автором единственного гола в составе "рейнджеров" стал Райан Кент, поразивший ворота хозяев поля на 61 минуте матча. Более того, подопечные Стивена Джеррарда могли выиграть и крупнее, но не смогли реализовать пенальти.

В первом матче "Рейнджерс" на своем поле также одержал победу со счетом 3:2 и, таким образом, взял верх над "Брагой" с общим счетом 4:2. Соперник "Рейнджерс" по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля.



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