Удар ножом в сердце: замерзающий в сугробе мужчина убил своего спасителя

26.02.2020, 22:30, Новости дня

Замерзающий у дороги в снегу житель Башкирии убил ножом 39-летнего мужчину, пытавшегося ему помочь. Это произошло 23 февраля в Бижбулякском районе.

Погибший возвращался с супругой из кафе на такси, когда свет фар высветил сидящего в сугробе человека. Пассажир попросил таксиста притормозить и вышел из машины. Когда сердобольный мужчина подошел к сидящему на снегу человеку, тот вонзил ему нож в грудь. Рана оказалась смертельной, сообщает МВД Башкирии. Нож вонзился прямо в сердце. Раненый скончался на месте. Незнакомец после этого скрылся.

31-летний виновник произошедшего позже был задержан полицией. Он дал признательные показания. Сам убийца пояснил, что он перенес несколько сотрясений мозга. Поэтому он, когда употребляет спиртное, не всегда отдает отчет своим действиям. Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").