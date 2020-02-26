Тимати закрыл страницу в Instagram после обвинений в нацизме

26.02.2020, 22:30, Новости дня

Российский рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в Instagram после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало интернет-издание Intermedia.

Ранее Квели разместил на своей странице кадр из фильма "Гитлер капут!", на котором Тимати позировал на фоне флага нацистской Германии и написал, что данный "русский нацистский рэпер входит в группу под названием Black Star".