Тимати закрыл страницу в Instagram после обвинений в нацизме

26.02.2020, 22:30, Новости дня

Российский рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в Instagram после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало интернет-издание Intermedia.

Ранее Квели разместил на своей странице кадр из фильма "Гитлер капут!", на котором Тимати позировал на фоне флага нацистской Германии и написал, что данный "русский нацистский рэпер входит в группу под названием Black Star".



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