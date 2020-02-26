Коронавирус продолжает распространяться в Европе

26.02.2020, 22:30, Новости дня

Несколько сотен гостей в четырехзвездочном отеле на Тенерифе остаются взаперти после того, как анализы четырех граждан Италии дали положительный результат на коронавирус.

Группа из ста туристов, которые прибыли в отель в начале недели и не имели контактов с заболевшими гражданами Италии, получат разрешение покинуть гостиницу, сообщили власти Канарских островов. У большинства гостей отеля нет никаких симптомов, заявили они.

«Мы решили разместить в отеле что-то вроде пункта первичной медицинской помощи. Мы назначили координатора на следующие 14 дней. Этот человек будет отвечать за принятие всех мер, координируя их с департаментом общественного здравоохранения. Я должна отметить, что четыре человека, которые дали положительный результат на коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии», – заявила глава департамента здравоохранения Канарских островов Мария Тереза.

Органы здравоохранения Мадрида объявили о новом случае заболевания коронавирусом, в результате чего число случаев, выявленных за последние недели, достигло 10. В настоящее время уже выписаны два человека. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что нет оснований говорить о вспышке вируса в стране, поскольку еще не было информации о передаче инфекции в Испании, а существующие случаи являются завезенными извне. Власти Мадрида заявили, что предпринимают все необходимые меры.

«Во-первых, мы объявили о пациенте, который приехал из северной части Италии. Состояние его здоровья удовлетворительное, и он был помещен в больницу. Второй, подтвержденный случай также связан с человеком, который путешествовал по северу Италии. Он также был госпитализирован. Состояние его здоровья тоже удовлетворительное», – отметил глава департамента здравоохранения Мадрида Энрике Руис Эскудеро.

В Италии полиция и военные проверяют все транспортные средства, позволяя только уполномоченным лицам въехать в Ломбардию, после того как власти закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры на большей части северной части Италии.

Вспышка коронавируса в стране набирает обороты: зарегистрирован новый смертельный случай и подтверждено еще 52 новых случая заражения. Десять городов Ломбардии с общим населением около 50 000 человек находятся в карантине.

Глава национального агентства гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил журналистам, что число погибших возросло до 12. Последней жертвой стал 69-летний мужчина, имевший серьезные проблемы со здоровьем, что сделало его особенно уязвимым для вируса. Многие страны советуют своим гражданам не посещать север Италии.

Тем временем министерство здравоохранения Греции подтвердило первый случай коронавируса в северном городе Салоники – 38 -летняя пациентка также приехала из зараженного района северной Италии.

Украинские власти усилили профилактические меры против распространения коронавируса из-за вспышки в Италии, где есть большая украинская община.

Государственная пограничная служба начала проверять температуру у всех прибывающих в Украину через пограничный пункт Тиса на украинско-венгерской границе, которую еженедельно пересекает около 500 автобусов. Дополнительные проверки также проводятся в двух киевских аэропортах, в которые еженедельно прибывает порядка 20 рейсов из Италии.

«Наши сотрудники нормально реагируют на предпринимаемые меры. Все понимают, какая ответственность лежит на Государственной пограничной службе», – заявил глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Коронавирус подтвержден у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Они были отправлены на родину и сейчас находятся в карантине в Казани.

В Австрии в карантин попали 12 человек, контактировавших с парой, первой заболевшей коронавирусом. Страна прекратила железнодорожное сообщение между Германией и Италией, запретив въезд поезду из Венеции из-за двух возможных случаев заболевания среди пассажиров. Поезд пропустили только тогда, когда тесты оказались отрицательными.

В начале недели китайским врачам удалось спасти пожилого пациента, который находился в критическом состоянии из-за коронавируса в больнице в Ухане, эпицентре вспышки заболевания.