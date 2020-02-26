Появился «стирающий» человека с видео в реальном времени алгоритм

26.02.2020, 22:30, Разное

На веб-сервисе GitHub — платформе для IT-проектов обнародовано приложение, позволяющее «стирать» человека с видеоролика в реальном времени. Алгоритм представил веб-инженер Google Джейсон Майес.
Система при получении изображения с камеры распознает и запоминает его. Когда в кадре появляется человек, алгоритм меняет места, которые занимает фигура, соответствующими фрагментами фона, ранее отложившегося в памяти ПО.

Специалисты для создания кода использовали механизм машинного обучения TensorFlow.js. Тестирование алгоритма на своей веб-камере пользователь может на портале Codepen.io или Glitch.com при включенной поддержке jаvascript. Скачивание и версии исходного кода приложения доступны всем желающим после уведомления автора.

Майес называет свою разработку «экспериментом», который не всегда может выполнять задачи на «все 100%». На некоторых видео алгоритм дает сбои, не полностью «стирая» очертания человека.



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