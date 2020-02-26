Критики поправок в Конституцию получили от зарубежных спонсоров 46 млн рублей

26.02.2020, 22:26, Новости дня

В 2019 году признанные в РФ иностранными агентами некоммерческие организации, которые выступают с критикой конституционных поправок, получили от иностранных спонсоров около 46 млн рублей, сообщают СМИ.

Так, Париж, аппарат верховного секретариата ООН и немецкий «Фонд Бориса Немцова за свободу» спонсируют НКО «За права человека», «В защиту прав заключенных» и «Горячая линия», пишет «Ридус» со ссылкой на Telegram-канала «Антипропаганда».

В частности, «Горячая линия» от французского посольства получила 39 тыс. рублей, от аппарата верховного секретариата ООН – почти 700 тыс., следует из отчета о финансировании за третий квартал. 

«Мемориал», судя по отчету за второй квартал, получил свыше 42 млн рублей из Швеции, Бельгии, Норвегии, Чехии, Великобритании, Франции, Кореи, а также от УВКБ ООН.

Фонд поддержки свободы прессы, сотрудники которого активно критикуют поправки к Конституции, финансируется движением «Европейский выбор».

Как пишет «Антипропаганда» поправки в Конституцию «старательно критикуют» НКО, спонсорами которых «являются различные иностранные организации и даже правительства».

В среду глава российского государства Владимир Путин встретился с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в настоящее время обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.

День общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию 22 апреля будет оплачиваемым выходным.



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