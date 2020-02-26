Мнение: Секреты Цукерберга оказались в Сети

26.02.2020, 22:25, Разное

Новоиспеченный биограф Цукерберга решил отмыть его от грязи своей новой книжкой. Спойлер: ничего не вышло.

В одной руке – Instagram с аккаунтами влиятельных и знаменитых, сосущих доход с многомиллиардной площадки и крепко зависимых от нее, а в другой – царство личных переписок, беззащитный малыш WhatsUpp.

Мда, Facebook неплохо обогатился за последние годы – не только денежно, но и информационно. Не зря заголовки то и дело пестрят буквами про очередную утечку данных и переписок – Марку Цукербергу определенно есть чем похвастаться. Так решил и летописец Кремниевой долины Стивен Леви: он обернул самую масштабную подставу десятилетия в привлекательную обертку и написал книжку «Facebook: Взгляд изнутри».

Но, как водится, чем шире и ярче маркетинговые службы компаний заигрывают с потребителями, тем больше пушка на их недальновидных носах.

И давайте уже оставим эти разговоры о честности, открытости и чистейшем благе, которые, по теории Цукерберга, светятся тонким кругом над его головой. Бизнес, который заключается в полном и беспристрастном распоряжении данными пользователей, включая их геолокацию, интересы, количество партнеров и предпочтения в еде, не может строиться на простом человеческом доверии.

Если не человек, то Интернет уж точно помнит, чем обладание самым ценным ресурсом столетия обернулось для гонконгских протестующих (а именно – блокировкой неугодных сообществ) и жителей Мьянмы, прочитавших сотни – нет, тысячи! – фейковых новостей, в которых позднее усмотрели подстрекательство к геноциду? У меня, пожалуй, главный вопрос к автору «бестселлера»: есть ли все эти репутационные пятна в книге, которая якобы создавалась бок о бок с самим Цукербергом в коридорах головного офиса Facebook?

Понятно, что именно власть, которой так жаждал Цукерберг на протяжении всей своей карьеры, имеет решающий вес во всей этой саге про амбиции молодого программиста. Если, по версии многочисленных прижизненных рассказчиков его «истории успеха», Марк всё-таки испил свой золотой кубок славы, денег и влияния, то что помешало ему заключить главную сделку – с правительством США? И что помешало самому правительству как сильному и могущественному манипулятору отказаться от крупнейшей соцсети в мире с более чем 3 млрд пользователей? По-моему, вполне выгодная сделка. Почему она не имеет права на жизнь?

Только вот ни одна в мире книга (в том числе приторное поклонение Стивена Леви руководству Facebook), увы и ах, не сможет отмыть репутацию лживого, беспринципного руководителя огромнейшего конгломерата, способного преследовать, обирать, контролировать и следить за миллиардами людей по всему миру.

И отказываться от ответственности за все возможные последствия.