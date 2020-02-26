В Грузии выявили первый случай заболевания коронавирусом

26.02.2020, 22:24, Новости дня

В Грузии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом Covid-2019. Как сообщает «Интерфакс», об этом сказала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Вирус обнаружили у гражданина Грузии, который вернулся в страну из Ирана через Азербайджан.

23 февраля Грузия приостановила авиасообщение с Ираном.

Число случаев заражения новым типом коронавируса Covid-19 растет в европейских странах, в связи с чем власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания. Наиболее сложная ситуация сложилась в Италии, где число заразившихся приближается к 400. 12 заболевших скончались. Ряд стран ввел дополнительные медицинские проверки для пассажиров, прилетающих на рейсах из Италии.

Во Франции на фоне обострения ситуации с коронавирусом в Италии призвали всех, вернувшихся недавно из этой страны, воздержаться от посещения общественных мест и не отправлять детей в школы. С подобной рекомендацией обратились к жителям и власти Великобритании.

В Румынии на карантин отправлены около десяти человек, недавно вернувшихся из итальянских регионов, в которых зафиксировано быстрое распространение коронавируса.

У жительницы Хельсинки, прилетевшей в воскресенье, 23 февраля домой из Италии, обнаружен коронавирус. Это уже второй выявленный в Финляндии случай коронавируса. В предыдущий раз в конце января носителем вируса оказалась туристка из Китая. В начале февраля китаянку выписали из больницы в Лапландии после того, как анализы подтвердили, что у нее нет инфекции.

Итальянский лайнер Msc Meraviglia не пустили в карибские порты из-за угрозы коронавируса после сообщения о том, что у одного из членов экипажа поднялась температура. Согласно открытым данным, лайнер в настоящее время находится западнее Островов Кайман и идет в северо-западном направлении. Обозначенный пункт назначения — мексиканский остров Косумель. На борту Msc Meraviglia — более 4,5 тысячи пассажиров и 1,6 тысячи членов экипажа.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Интерфакс: в храмах аннексированного Крыма распорядились молиться о дожде

23.02 / Эксперт рассказал о задачах ЦИК в организации всероссийского голосования

29.01 / Километровая очередь на выставку Дали: как прочувствовать сюрреализм и не замерзнуть

25.02 / «Бенфика» вернулась в лидеры чемпионата Португалии

14.01 / Хафтар уехал из Москвы, не подписав соглашения о перемирии с Сарраджем, в Ливии возобновились боевые действия

20.02 / США осудили «кибератаку» РФ на Грузию

11.02 / Россияне стали чаще сталкиваться с интернет-угрозами

22.02 / Дипломат: Российских спортсменов в Италии не задержат

25.02 / В Канаде два человека пострадали при неудачной попытке самолета взлететь

21.01 / Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика