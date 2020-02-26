Употребление несолёного томатного сока способствует снижению давления

26.02.2020, 22:21, Разное

В результате проведённого исследования японским учёным из Университета медицины и стоматологии в Токио удалось установить, что употребление несолёного томатного сока способствует снижению давления. Данный эффект достигается благодаря ликопину, препятствующему образованию бляшек в артериях.
К научной работе, проводившейся на протяжении 12 месяцев, учёные привлекли 481 добровольца, которые ежедневно пили несолёный томатный сок в неограниченном количестве. Также участники эксперимента обязательно должны были фиксировать, сколько употребили данного напитка в день и фиксировать изменения в организме, если таковые имелись.

В итоге оказалось, что в среднем добровольцы выпивали около стакана (200 мл) несолёного томатного сока. У 94 участников проекта с гипертонией и предгипертензией отметили 3-процентное снижение артериального давления. То есть, показатели диастолического упали на 3 мм рт. ст, а систолического – на 4 мм рт. ст.

Авторы проекта считают, что объяснить эффект можно влиянием ликопина, ингибирующего ЛПНП. Таким образом, сок помогает уменьшить всасывание холестерина в тонкой кишке и синтезироваться ему в печени, что в свою очередь отражается на снижении показателей давления.



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