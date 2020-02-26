В Италии количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 достигло 400

26.02.2020, 22:18, Новости дня

К вечеру 26 февраля количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии достигло 400. Об этом сообщил журналистам чрезвычайный комиссар правительства Анджело Боррелли, информирует ANSA.

12-й жертвой болезни COVID-19, которую вызывает вирус, стал 70-летний мужчина из региона Эмилия-Романья. Пациент страдал рядом хронических заболеваний, отметил комиссар.

Положительный результат на коронавирус в регионе Ломбардия дали тесты у шести детей, самому маленькому из которых четыре года.

Власти отправили на карантин 18 карабинеров из Кодоньо. Они на прошлой неделе участвовали в вечеринке в казарме; у одного из их коллег подтвержден коронавирус.

Только в Китае (78 064) и в Южной Корее (1261) зафиксировано больше случаев COVID-19, чем в Италии.

25 февраля Боррелли сообщал о 322 инфицированных.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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