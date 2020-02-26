Мнение: Лидерство России по выпуску инженеров, зарплаты как у таксистов и дореволюционные технари

26.02.2020, 22:16, Разное

1. Читатели напомнили в комментариях про важный (и парадоксальный) факт. Россия, согласно Всемирному экономическому форуму, занимает первое место по числу выпускников «инженерных, производственных и строительных специальностей». При этом не учитывались отсутствующие данные по Китаю и Индии, так что в реальности, скорее всего, Россия на 2-м или 3-м месте в мире:

https://olegmakarenko.ru/1790692.html?thread=729765348#t729765348

https://interestingengineering.com/top-10-countries-with-the-most-engineering-graduates

Цифры за 2015 год, но отрыв от ближайшего конкурента (США) почти двукратный: у нас было выпущено 454436 инженеров, а в США – 237826. Едва ли за это время американцы резко нарастили производство технарей, поэтому с тех пор наша позиция вряд ли изменилась.

Парадокс здесь в том, что у нас принято жаловаться, что российская система образования выпускает слишком много невостребованных гуманитариев (которые потом идут работать не по специальности) и слишком мало востребованных технарей. Но последних, тем не менее, очень много – гораздо больше, чем в США, где население вдвое выше российского.

Если мы посмотрим на число детей, рождавшихся в России в середине 1990-х (1,2-1,4 миллиона в год), то увидим, что практически каждый третий из них получил техническую специальность. Возможно, на эту статистику могли повлиять иностранные студенты, но вряд ли сильно.

2. Большие объёмы выпуска инженеров имеют и оборотную сторону – им может оказаться не так просто найти хорошую работу с зарплатой выше среднего.

Блогер vdesyatke2 провёл небольшое расследование по рекламному щиту, на котором было вывешено предложение работы для инженеров. Выяснилось, что им платят примерно среднюю по России зарплату. Цитирую письмо:

https://olegmakarenko.ru/1790880.html?thread=729858464#t729858464

…я дозвонился в Интехгаз менеджеру по кадрам, вакансии эти в Энгельсе, инженеры ПТО с опытом в строительстве, зарплата от 40 тысяч рублей. На руки или до налогов, не догадался спросить. В общем, на уровне дохода водителя Яндекс.Такси, неграмотного гастарбайтера.



Именно поэтому среди водителей Яндекс.Такси (и прочих агрегаторов) в регионах совершенно нет гостей из Азии: в регионах с ними успешно конкурируют дипломированные инженеры, которым на инженерной работе платят меньше, а работать там нужно больше, тяжелее, и ответственность выше.

3. Интересно, что Россия лидировала по выпуску инженеров ещё до революции:

https://ruxpert.ru/Миф_о_вековой_отсталости_России

Число выпускников-инженеров в поздней Российской Империи (конец XIX — начало XX века) было сопоставимо с Германией и Британией, а в 1910-х гг. было уже заметно больше. При этом российская система высшего образования развивалась значительно более быстрыми темпами: между 1906 и 1914 годами имел место беспрецедентный рост числа студентов.

В результате к началу Первой мировой войны российская система высшего образования сравнялась с ведущими европейскими странами в относительных масштабах (доля студентов в отношении к численности населения) и значительно превзошла их в абсолютных масштабах: в 1911—1914 гг. в России и Великобритании было по 8 студентов ВУЗов на каждые 10’000 жителей, во Германии — 11, во Франции — 12; если брать студентов инженерных ВУЗов, то в 1913 г. в России их было 1,57 на 10 000 человек населения (1,9 если учитывать только Европейскую Россию и Польшу), тогда как в Германии этот показатель был равен 1,7, а в Англии — 0,59; общий годовой выпуск инженеров в России в 1913 г. составлял 1821 человек, тогда как в Германии — 1000—1300-3000 человек (по разным оценкам), а Англии — 350—400 человек; общее же число студентов инженерных ВУЗов в России в 1913 г. составляло 26-30 тыс. человек, тогда как в Германии в 3 раза меньше — 11,2 тыс. человек, а в Англии и вовсе 2686 человек.

https://corporatelie.livejournal.com/21825.html

https://corporatelie.livejournal.com/22281.html

По общему масштабу национальной инженерной школы Россия тогда незначительно уступала лишь США, в связи с чем неудивительно, что именно США и СССР стали в XX веке ведущими странами мира в отношении научного и технического развития, при этом успехи Советского Союза были во многом заложены ещё до его основания благодаря системе высшего образования Российской Империи.