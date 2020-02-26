Эксперт: Изменения в Конституцию повысят роль политических партий

26.02.2020, 22:12, Новости дня

Внесение поправок в Конституцию приведет к формированию обновленной политической системы, при которой партии будут играть более важную роль. А это заложит новые основы стабильности общества. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заседание рабочей группы по подготовке поправок к Конституции с участием президента.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что появление темы детства и семьи при обсуждении поправок к Конституции стало важным событием. «Для меня это было несколько неожиданно. Тема семьи обсуждалась и раньше, но не в связи с Конституцией. Закрепление семейных ценностей, социальных обязательств государства по отношению к детям и семье – это ключевая вещь», – сказал Журавлев. Очевидно: если в стране не будет достаточно населения, то никакого развития не будет в принципе, напомнил эксперт.

Крайне важным Журавлев также считает тот факт, что рабочая группа взялась за тему регулирования трудовых отношений, в том числе и рамках трехсторонней комиссии – правительство, работодатели и профсоюзы.

«Должно быть равновесие трудовых отношений, о чем говорилось на заседании. Одинаково должны быть защищены права работника и права предпринимателя. Если пережать какую-либо из сторон, возникнет тотальная эксплуатация, либо предприниматели разбегутся, поскольку им станет невыгодно заниматься бизнесом», – отметил собеседник. Причем, по его словам, создание такого баланса – это, скорее, не задача самой Конституции, а вопрос ее добросовестного исполнения.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду в ходе встречи с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию, глава государства Владимир Путин согласился внести в Основной закон тезис об уважении труда, поддержал введение запрета на счета в иностранных банках для президентов и чиновников и выразил поддержку идее о закреплении в основном законе особого отношения к детям.

Из других тем, которые были подняты на заседании, Журавлев особо отметил перераспределение полномочий между президентом и Федеральным собранием. «Очень важно, каким будет соотношение полномочий президента и парламента, какой будет роль Госсовета. Во многом это вопрос организации не только государства, но и общества. Формирование обновленной политической административной системы – это шаг вперед. У нас партийная система создавалась на вырост. Мы образовывали партии, не давая ответ, какую роль они играют в нашей политической системе», – сказал Журавлев.

Теперь может появиться новая конфигурация власти, новое значение получит Госсовет, отметил эксперт, – все это во многом может повлиять на развитие партий, которые отражают интересы разных слоев общества и должны играть более важную роль в парламенте. «Равновесие элитных групп, социальных слоев – это основа стабильности общества. Это равновесие определяется именно конституционными нормами», – считает эксперт.