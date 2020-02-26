Мнение: «Болтают большую часть дня» — россиянка о Новой Зеландии, киви и их необычных традициях

26.02.2020, 22:07, Разное

Ася родилась в Севастополе, успела пожить в 3 странах и 7 городах, а сейчас уже почти год живет в Окленде — самом большом городе Новой Зеландии. Там оказалась вместе с мужем, который поступил туда на обучение.

Почему Новая Зеландия

Именно Новую Зеландию выбрали по многим параметрам, но основными были возможность приехать всей семьей, перспективы работы и отношение к детям! Ну и, конечно, тут прекрасный климат и природа.

Первое впечатление

Первое впечатление от Новой Зеландии не отличалось от ожидания — спокойная, развитая и открытая страна. Самым большим диссонансом была размеренность жизни: киви (так называют местных) никуда не спешат и тихо живут. Кажется, что ты живешь не в мегаполисе, а за городом — высотки и бурлящая жизнь происходит только в самом центре, а город растянут на много километров и это все частные дома с тихими улочками и красивыми лужайками.

Также очень впечатлила открытость местных и прекрасное отношение к детям. За все время жизни тут ничего так не радует, как простота общения и работы — никаких тебе бумажек, "без паспорта ничего не оформите", забыли где-то подпись — отказ и т.д. Очень импонирует, что многое в стране решает личное общение и все настроены в первую очередь помочь тебе.

Различия с Россией

Различия с Россией тут существенные. Все начинается с отношения к детям, к окружающим и жизни в целом. В Новой Зеландии принято заботиться в первую очередь о детях и это не громкие слова, а ежедневная забота и полное принятие ребенка, как самостоятельной личности.

О местных жителях

Главное отличие в ментальности местных в том, что их главный приоритет — это их личная жизнь, поэтому многие едут сюда не чтобы работать от рассвета до заката, а чтобы найти известный всем местным lifestyle balance. Все работают с 7-8 утра и до 4-5 вечера максимум, потом уделяют время своим хобби или семье. Все киви любят гулять и ездить на природу, распространены camps и tracking routes (по-нашему отдых с палатками и походы).

Раздражает в Новой Зеландии

Суперобщительные (не кинутся на вас на улице, но если подружились или работаете вместе, то будьте готовы много болтать). Так они болтают большую часть дня. Это может быть непривычно менее общительным людям, да и в целом не в нашем менталитете. Первый встречный спросит как вы поживаете, как провели каникулы, и будет ждать полного рассказа!

Следует перенять

Как я уже сказала, у киви есть прекрасная традиция уважения личной жизни и именно это лучше всего перенять — не проводить всю жизнь в работе, а научится уважать работников, и то, что у них обязательно должно быть время для себя. Тут это совершенно естественно и поэтому распространено работать из дома, если надо просто посидеть с детьми, брать отпуски вообще плевое дело — надо отдыхать, пожалуйста.

Необычные традиции

Есть странная традиция стрелять салюты всю ночь напролет на день рождения королевы (не уверена по поводу точности праздника). Очень шумно и необычно для Новой Зеландии. Также тут после 7 действительно не так легко найти открытый магазин.

Основная проблема Новой Зеландии

Очень даже сложный вопрос — я еще не настолько глубоко адаптировалась, чтобы говорить от лица местных и воспринимать местные проблемы через призму местного жителя. Но все тут ругают местный транспорт и дороговизну жилья. Тут также, как и в Москве — и за всю жизнь не заработаешь на дом, хотя ипотека тут, конечно, совсем на другом уровне.

Чему научила жизнь в другой стране

Научила быть открытой, постоянно улыбаться, больше заботиться об экологии и находить время на себя. Не скажу, что взгляды на жизнь сильно изменились, но однозначно позитивные стороны жизни в Новой Зеландии делают тебя лучше.

Что восхищает в Новой Зеландии

ПРИРОДА! Все как на картинке.

Открытость и доброта местных — тут нет места грусти и закрытости.

Счастливые дети — улыбки всюду.