Биатлон. Халили вошел в Топ-7 суперспринта чемпионата Европы

26.02.2020, 22:06, Новости дня

Не слишком удачно начался для сборной РФ чемпионат Европы по биатлону, который стартовал в белорусских Раубичах. Первым видом программы стал мужской суперспринт, который выиграл хозяин трассы Сергей Бочарников. Лучший из наших Карим Халили занял 7-е место.

Сразу пять спортсменов сборной РФ прошли квалификацию к решающему забегу суперспринта и мы вправе были рассчитывать на медаль, ведь Эдуард Латыпов и Кирилл Стрельцов до последнего огневого рубежа шли среди лидеров.

Но четвертая по счету стрельба стала для россиян роковой. В итоге Стрельцов – 12-й, Латыпов – 13-й, Дмитрий Иванов – 26-й, Василий Томшин – 29-й. Тройку призеров составили белорус Бочарников, чех Адам Вацлавик и украинец Дмитрий Пидручный.



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