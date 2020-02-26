Патриарх Кирилл: единству православной Церкви брошен вызов

26.02.2020, 22:06, Новости дня

Как сохранить единство православной церкви и выйти из кризиса, который спровоцировал Константинопольский патриарх, признавший раскольников на Украине? Об этом говорят сегодня на Всеправославном совещании в столице Иордании. Там собрались представители поместных церквей. В их числе — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Встреча в Аммане — важнейшая для судеб мирового православия. Главы и представители шести поместных церквей приехали на нее в эти дни в столицу Иордании. Совещание открывает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Перед нами, предстоятелями и представителями поместных церквей, стоит глобальная задача — созидание канонического порядка и единства церкви. Сейчас этому единству, законности в нашей Церкви брошен вызов. Очевидно, что здесь и сейчас мы не решим всех наших проблем. Но мы по крайней мере должны положить начало их открытому, объективному, непредвзятому обсуждению", — подчеркнул он.

Хашимитское королевство Иордания — каноническая территория Иерусалимской церкви. Именно здесь патриарх Феофил — предстоятель древнейшей в мире христианской кафедры — и взял на себя инициативу проведения этой важнейшей для мирового православия встречи.

Встреча предстоятелей и представителей православных церквей проходит в закрытом режиме. В зал совещания нам удалось попасть всего на несколько секунд. Это место патриарха Иерусалимского Феофила. А здесь сидит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ключевая тема — пути выхода из кризиса, который продолжает разрушать единство, после признания Константинопольским патриархом Варфоломеем украинских раскольников.

"Константинопольский патриарх утверждает, что он раскол уврачевал. Мы знаем, что это не так. Мы знаем, что раскол из-за его действий только углубился. Вторая проблема — это обсуждение вопросов, кто и как может предоставлять автокефалию. Константинопольский патриарх уклоняется от его решения, а точнее, теперь утверждает, что только он может давать автокефалию", — сообщил Иларион, митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Сам Варфоломей на встречу не приехал, хотя и был на нее приглашен в статусе первого среди равных. Под мощным давлением Константинополя и его политических кураторов на Западе, некоторые патриархи церквей в последний момент тоже были вынуждены на встречу не поехать. Однако их отсутствие не сделало совещание менее значимым. Тем более что другой равноценной переговорной площадки для решения проблем православия сегодня просто нет.

"Все основные существенные проблемы церковной жизни были упомянуты. Всё, что говорил и святейший патриарх Московский Кирилл и святейший патриарх Сербский", — отметил Ростислав, митрополит Чешских земель и Словакии.

Встреча в Аммане глав церквей, представляющих абсолютное большинство православной паствы планеты, ещё раз подчеркивает сомнительный статус автокефалии, предоставленной Варфоломеем украинским раскольникам.

В кулуарах глава единственной всеми признанной канонической церкви на Украине митрополит Онуфрий комментирует ход переговоров осторожно, но с далеко идущим оптимизмом: "Ведётся обсуждение, ещё ничего не завершено. – Как вы лично настроены? – Хорошо настроен".

Совещание в Аммане — лишь начало движения по выходу из общего кризиса. Процесс межправославных консультаций будет продолжаться. А значит, к нему будет примыкать все больше церквей.