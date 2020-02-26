Уязвимость Wi-Fi поставила под угрозу миллиарды устройств

26.02.2020, 22:06, Новости дня

В чипах Wi-Fi, произведенных Cypress и Broadcom, была допущена критическая ошибка, которая сделала уязвимыми к прослушке миллиарды устройств. Об этом сообщили эксперты киберзащитной компании ESET на конференции RSA 2020 в Сан-Франциско.

Неисправность позволяет находящимся рядом злоумышленникам перехватить и расшифровать данные, передаваемые по беспроводной сети. «Дырявыми» оказались FullMAC WLAN-чипы от Cyperess и Broadcom, которые устанавливаются в iPhone, компьютеры Mac, роутеры Asus и Huawei, Android-смартфоны, «умные» колонки Amazon Echo и другую технику, пишет Ars Technica.

Передаваемые внутри беспроводной сети пакеты данных, как правило, шифруются уникальным ключом, который генерируется на основе пароля к Wi-Fi. Однако в ходе разъединения — когда связь теряется или сигнал становится слишком слабым — чипы Cyperess и Broadcom сбрасывают значение этого ключа до нулей. По словам специалистов, хакеры могут принудительно перевести уязвимые устройства в состояние разъединения, перехватить пакеты данных и расшифровать их при помощи ключа, состоящего из нулей.

Большая часть компаний, включая Google, Apple и Microsoft, уязвимость уже устранила, выпустив патчи в конце прошлого года. «В зависимости от типа устройства, нужно убедиться, что установлены последние версии операционных систем и программные обновления (Android, Apple и Windows; некоторые устройства интернета вещей), но могут потребоваться и обновления прошивки (точки доступа, роутеры и некоторые устройства интернета вещей)», — сказали исследователи ESET.

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Вести.Hi-tech



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